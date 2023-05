La inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más personal en nuestra realidad. Ya no solo tiene que ver con el trabajo o la creatividad, también con las relaciones. Si ya hablamos de una mujer que ha creado su propio avatar para “alquilarse” como novia digital, ahora llegan las mujeres que buscan un compañero en esta tecnología.

En un documental realizado por el cineasta chino Chouwa Liang, publicado The New York Times, tres mujeres reflexionan sobre sus relaciones sorprendentemente complejas con sus compañeros de IA.

"Cuando hablo con él, a menudo plantea puntos fascinantes y me invita a compartir mis pensamientos – explica Siyuan en el documental, refiriéndose a su “pareja” de Replika –. Siento visto que alguien me hace caso, me siento especial”.

Otra mujer, llamada Sola, también se enamoró de su compañero Replika, a quien llamó June: "Él es tan diferente a mí… – añade Sola –. Quiero aprender cosas de él".

Una tercera mujer, llamada Mia, afirma que el avatar le brinda un espacio para compartir "pensamientos que no compartiría ni siquiera con mi pareja en la vida real". En total, el documental pinta una imagen cautivadora y particularmente matizada de cómo es vincularse con una IA, una pieza de software que permite a hombres y mujeres explorar sus identidades, su propia imagen e incluso su sexualidad.

También destaca la sensación persistente de soledad que sienten muchas personas y cómo los avatares digitales a veces pueden proporcionar una salida o, tal vez, afianzarlos aún más.

Particularmente en China, los expertos han advertido que las personas comenzarán a experimentar soledad a medida que más y más ciudadanos opten por no casarse ni tener hijos.

De hecho, después de años de aislamiento relacionados con la pandemia, los funcionarios chinos están intentando aumentar las tasas de matrimonio mediante el desarrollo de aplicaciones de citas patrocinadas por el estado. Sin embargo, en lugar de optar por un socio humano, a algunos, en China pero también en todo el mundo, les resulta más útil hablar con un chatbot de IA.

Replika, un chatbot que se puso a disposición del público en noviembre de 2017, ha acumulado millones de usuarios en todo el mundo que se suscriben a la empresa para interactuar con avatares personalizables de realidad aumentada. En términos generales, el servicio se ha convertido en sinónimo de hombres que buscan una "novia IA", pero como demuestra el nuevo documental, la base de usuarios de Replika no se limita a un solo género. Y los lazos que crean estos usuarios son más significativos de lo que pensamos.

"No estamos hablando de locos o personas que están alucinando o teniendo delirios – explica la directora ejecutiva de Replika, Eugenia Kuyda –. Hablan con la IA y esa es la experiencia que tienen”. Estas relaciones complejas también suelen quedar fuera de las normas heterosexuales. A pesar de estos fuertes lazos, los compañeros de Replika están lejos de ser perfectos y carecen de ciertas cualidades humanas. Después de todo, la IA aún no es tan avanzada.

“Es más como una gratificación unidireccional – concluye Siyuan –, pero cuando alcanzas un cierto nivel de autocomprensión, necesitas dirigir tus problemas a seres humanos reales para que puedas obtener una retroalimentación real”.