Drop Duchy: así es el nuevo juego híbrido de estrategia geométrica de colocación de bloques

Incluso los jugadores más tácticos con habilidades para apilar bloques de toda la vida tendrán que replantearse su estilo de juego en este híbrido de estrategia roguelite. ‘Drop Duchy’ saldrá a finales de este año en PC a través de Steam de la mano de la editora The Arcade Crew (‘The Last Spell’, ‘Infernax’) y el desarrollador Sleepy Mill Studio. Mientras tanto, ya se puede acceder a la demo jugable de debut que llegará a Steam en las próximas semanas.

Bloques en cascada

El tráiler de presentación de ‘Drop Duchy’ ya muestra su capacidad para la inventiva en el clásico juego de bloques en cascada que todos conocemos, cambiando el objetivo tradicional de rellenar líneas a construir un reino con diferentes tipos y formas de piezas. Los jugadores deberán elegir qué estructuras colocan junto a los diferentes tipos de bloques: bosques, arroyos o llanuras cubiertas de hierba; con estás decisiones dictarán si los recursos de la tierra se pueden utilizar de forma óptima mientras crece un reino bullicioso.

