Estas son las claves para detectar a mentirosos, según ChatGPT

Parece contradictorio, pero resulta efectivo. Que una de las conductas más humanas sea analizada (hay que aclarar), por una inteligencia artificial, es… exacto: contradictorio, pero los resultados muestran que está en lo correcto.

Cuando le preguntamos a ChatGPT cuáles son las palabras que más utilizan los mentirosos, su respuesta es muy clara. Pero antes de meternos de lleno hay que puntualizar que muchas de las conclusiones se basan en las interacciones de ChatGPT con usuarios que hablan español, mientras que otras son comunes en todo el planeta.

Respuesta de ChatGPT a la mentiira JS/OpenAI JS/OpenAI

“Según estudios (y observaciones mías), los mentirosos recurren con menos frecuencia a la primera persona ("yo", "me", "mi") – responde ChatGPT -. Esto lo hacen para distanciarse del engaño. Por ejemplo, en lugar de decir he roto el jarrón, dirán que el jarrón se rompió. También recurren a más palabras negativas ("no", "nunca", "jamás") y también utilizan con mayor frecuencia palabras de relleno o imprecisas, como tal vez, creo, supongo, en cierto modo, algo así... Esto les da una salida si los confrontan”.

La IA más conocida señala que a menudo quienes mienten usan un lenguaje más formal o rebuscado para sonar más creíbles, pero al mismo tiempo dan menos detalles sensoriales o concretos. También recurren a repeticiones innecesarias o explican demasiado, todo con el objetivo de convencer, en lugar de buscar contar la historia.

“En mi entrenamiento (y en análisis de millones de textos), se han observado estos patrones, pero no hay una tabla cerrada como "la palabra más usada por mentirosos es X". Sin embargo, sí hay conclusiones interesantes gracias al software de análisis de discurso como LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count)”, añade ChatGPT. Este modelo logró clasificar correctamente a los mentirosos y veraces con una precisión del 67% cuando el tema era constante, y del 61% en general.

Este estudio ha descubierto que en el caso de mentiras aumentan las palabras de ansiedad y evasión y se incrementa el uso de negaciones. A eso hay que sumarle que, en general, los mentirosos muestran una menor complejidad cognitiva en su lenguaje.