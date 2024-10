Esto es lo que se sabe de los nuevos ordenadores Mac que Apple anuncia la próxima semana

Greg Joswiak, vicepresidente senior de Apple, anunció este jueves en X que, a partir del próximo lunes, la compañía presentará una serie de nuevos ordenadores Mac. Habló de 'una semana de anuncios', por lo que no se trata de ninguna Keynote sino que se espera una sucesión de notas de prensa con los detalles de los nuevos modelos, a lo largo de varios días. Hasta entonces, podemos especular con lo que Apple lanzará, de acuerdo con lo rumoreado y publicado en los últimos meses.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c