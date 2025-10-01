Estos son los nuevos dispositivos de Amazon: Echo Show, Echo Studio, Echo Dot Max, Kindle Scribe, Fire TV y más

A una semana del Prime Day, días 7 y 8 de octubre, Amazon ha celebrado en Nueva York su evento centrado en el hardware en el que ha presentado una amplia variedad de dispositivos. Hay nuevas pantallas inteligentes Echo Show, altavoces Echo Dot Max y Echo Studio, Kindle Scribe y Fire TV con nuevo sistema operativo, entre otros. Estos son los productos que ha anunciado el gigante del comercio electrónico.

Pantallas inteligentes Echo Show 8 y Echo Show 11

Las nuevas pantallas inteligentes de Amazon se presentan en tamaños de 8 y 11 pulgadas. Han sido rediseñadas con una pantalla más delgada sobre un altavoz ovalado recubierto de tela. Ambos modelos incorporan cámaras de 13 MP con gran angular, mejoras en la interfaz para controlar varios dispositivos a la vez y el asistente Alexa Plus con funciones de IA. La resolución del Echo Show 8 es de 720p y su precio 199,99 €. La del Echo Show 11 es de 1080p y sube el coste a 239,99 €.

Altavoz inteligente Echo Dot Max

Amazon actualiza su altavoz inteligente más asequible con el lanzamiento del Echo Dot Max. Este modelo es compatible con Alexa Plus, incluye un altavoz más potente con tres veces más graves que el Echo Dot básico, mejor calidad de materiales, un nuevo conjunto de micrófonos y un diseño actualizado con controles y anillo LED en la parte frontal. Su precio es de 109,99 €.

Altavoz inteligente Echo Studio

Echo Studio. Amazon.

El nuevo Echo Studio sigue la línea del Echo Dot Max al incorporar controles táctiles y un anillo LED en la parte frontal. Es más compacto que su predecesor, ofrece sonido espacial y compatibilidad con Dolby Atmos, y se puede integrar con otros altavoces gracias a la función Alexa Home Theater, que permite enlazar hasta cinco Echo Studio o Echo Dot Max para crear un sistema de sonido envolvente junto a los Fire TV Stick. Su precio es de 239,99 €.

E-reader Kindle Scribe

Kindle Scribe Colorsoft. Amazon.

Los nuevos Scribe aún no aparecen en la tienda de Amazon en España, por lo que solo sabemos su precio en dólares. Son tres nuevos modelos y, por primera vez en la línea Scribe, uno con pantalla a color. El Kindle Scribe Colorsoft parte de 629,99 dólares, con hasta dos semanas de autonomía y funciones para resaltar, dibujar y escribir en varios colores. Estará disponible a finales de este año. También habrá un Kindle Scribe de entrada a partir de 429,99 dólares y un modelo intermedio con iluminación frontal desde 499,99 dólares. Todos los nuevos e-readers incorporan pantalla de 11 pulgadas con marcos más finos, diseño ligero y funciones de IA para resumir notas.

Televisores Fire TV

La nueva gama de televisores Fire TV Omni QLED presenta un diseño renovado, pantallas más brillantes y un procesador que ofrece mayor rendimiento. Son compatibles con Dolby Vision y HDR10 Plus y ajustan automáticamente el color de la imagen según la luz de la habitación. Estarán disponibles en tamaños de 50 a 75 pulgadas, con un precio inicial de 479,99 dólares.

Además, se lanzan los nuevos televisores Fire TV de las series 2 y 4, que cuentan con marcos metálicos más delgados y un procesador quad-core más potente. Se ofrecen en tamaños de 32 a 55 pulgadas, con un precio desde 159,99 dólares.

Todos los modelos incluyen Alexa Plus, lo que permite pedir recomendaciones de películas, resultados deportivos o buscar escenas específicas en Prime Video. Hasta ahora, Amazon no ha comercializado sus televisores en España; veremos lo que pasa con esta nueva gama.

Fire TV Stick 4K Select

Fire TV Stick 4K Select. Amazon.

Amazon ha lanzado el nuevo Fire TV Stick 4K Select, que funciona con el esperado sistema operativo Vega, diseñado para ofrecer mejor rendimiento, compatibilidad con video 4K y soporte para HDR10 Plus. Además de las habituales apps de streaming, próximamente añadirá soporte para Xbox Gaming, Luna y Alexa Plus. Su precio es de 54,99 €.

Videotimbre y cámaras Ring

Ring Videotimbre Pro. Amazon.

Amazon ha anunciado una amplia actualización de sus dispositivos Ring, que ahora incluyen vídeo en 4K junto con la nueva tecnología Retinal Vision. Entre las novedades destacan el reconocimiento facial con IA, saludos personalizados en los timbres con Alexa Plus y la función Search Party, pensada para ayudar a encontrar perros perdidos en el vecindario. Los dispositivos y precios son:

Ring Videotimbre Pro: desde 249,99 € .

. Ring Cámara Pro: 279,99 € .

. Ring Cámara interior Plus: 59,99 € .

. Ring Cámara exterior Pro: 199,99 € .

. Ring Videotimbre Plus: 179,99 €.

Cámaras Blink

Blink ha presentado un nuevo dispositivo llamado Arc, que integra dos cámaras combinadas Mini 2K+ o Mini 2 Blink para ofrecer un campo de visión de 180 grados. El sistema une automáticamente las imágenes, evitando tener que alternar entre varias transmisiones.

Además del Blink Arc Camera con precio de 99,99 €, la compañía también anunció la cámara Mini 2K+ Blink con resolución 2K, visión nocturna en color, cancelación de ruido, foco direccional LED y detección inteligente. Su precio es de 44,99 €. También una renovada Blink Outdoor 2K+ que por el momento no está disponible en España y tiene un precio de 99,99 dólares.