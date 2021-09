Cómo vendí mi opinión en Amazon y cuánto gané con ello

A finales de 2020, una compra corriente en Amazon me abrió las puertas a una de las realidades que se mueven balo los pies del gigante del comercio electrónico: el pago que algunos fabricantes realizan por las opiniones de producto.

Para muchos consumidores, leer las opiniones de otros compradores que ya han gastado su dinero en algo que les interesa es útil. A veces se afianza la intención de compra, pero también sucede que se desalienta y el comprador potencial decida buscarse otro producto con clientes más satisfechos. Es ahí, debajo de todas las características del producto, en las reviews de Amazon donde para muchos se decide si la compra se concreta o no.

Por eso no extraña que haya marcas que intenten manipular esas opiniones a su favor. Y descubrí como lo hacían tras comprar una tarjeta wifi de una marca china.

Estas son las recompensas si escribes una buena opinión de mi producto

La tarjeta de red correspondía a la marca Ziyituod y todavía puede adquirirse en Amazon. Cuando la recibes el paquete incluye una pequeña tarjeta de presentación de la marca con un mensaje dirigido al comprador, un regalo oculto bajo una banda plateada que hay que rascar y un código QR.

La puerta al mundo de las opiniones pagadas en Amazon. FOTO: La Razón

En el texto, Ziyituod se muestra muy preocupado por la satisfacción del cliente y, “con el objetivo de mejorar” le invita a escribir una opinión del producto en Amazon y darle cinco estrellas. También indica que el cliente tiene un regalo y debe rascar en la línea siguiente, oculta por una banda plateada, para descubrir de que se trata.

En este caso, el presente resultó ser una base con dos antenas wifi de 6dBi y un cable para conectarla a la tarjeta y obtener un mayor alcance wifi. Ni tan mal.

Solo que el regalo no es exactamente un regalo. Es decir, no es a cambio de nada y la aclaración está en el código QR.

Escanearlo descubre una URL que lleva a un formulario de Google Docs que se abre en el navegador. El formulario se presenta como una encuesta de satisfacción del cliente. Te invita a señalar el país en el que has realizado la compra en Amazon, facilitar un correo electrónico y el número de la orden de compra del producto. Pasamos a la siguiente pantalla del formulario donde está lo interesante.

Aquí ya queda claro que el regalo no es un regalo sino que está condicionado a la publicación de una opinión positiva del producto en Amazon. Curiosamente, el regalo ya no es solo la base con antenas wifi sino que hay más opciones y debo escoger una. O las antenas o una tarjeta regalo de Amazon cargada con 8 dólares que se envía a tu correo o un reembolso del 50% de la compra realizada. Incluso da la opción de no escoger nada y continuar con el proceso hacia adelante por si alguien quiere escribir su reseña sin recibir nada a cambio.

Escoge una de las tres opciones de soborno. FOTO: La Razón

Escogí la opción del reembolso, completé el formulario y una vez publicada la reseña en Amazon lo recibí diligentemente a través de Paypal. No el prometido 50% de los 25 € que costaba sino una cantidad en torno al 40%, quizás por haberlo valorado con cuatro estrellas en lugar de cinco. Que el reembolso se realice por Paypal permite que Amazon se mantenga ajena a estas transacciones entre vendedor y cliente.

El problema de las opiniones remuneradas (no necesariamente falsas) en Amazon

La opinión que dejé escrita en Amazon no era falsa. Era la misma que habría puesto de haber publicado una valoración por iniciativa propia, como en otras ocasiones. Pero, evidentemente, tenía una motivación interesada.

¿Es un problema para Amazon este tipo de prácticas? Sin duda, aunque su dimensión está por ver. La pasada primavera la firma de seguridad Safety Detectives informaba de una base de datos descubierta en un servidor desprotegido de Elastic Search que contenía el registro de más de 200.000 personas realizando practicas similares a las que he comentado.

En este caso, era el vendedor quien contactaba a los compradores proponiéndoles una serie de productos para comprar y reembolsar a continuación tras una valoración de cinco estrellas. Como referencia, Amazon alcanzó los 200 millones es de suscriptores del servicio Prime la pasada primavera.

La misma proposición me llegaría unos meses después por parte de Ziyituod en relación a un Splitter PCIE del que reembolsaba el 100% si lo compraba y hablaba maravillas de él. Aquí ya los ignoré. Mi experiencia personal puede no ser ilustrativa, pero es la única vez que me he encontrado en una situación así en todos los años que llevo comprando en Amazon.