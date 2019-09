Facebook lanza su servicio de citas y Tinder cae un 4% en bolsa

Facebook, en su cruzada de abarcar cada vez más mercados (el de las criptomonedas, por ejemplo), ha decidido lanzar un nuevo servicio llamado Facebook Dating que comienza a funcionar hoy en Estados Unidos. Se trata de una aplicación que “facilita encontrar el amor a través de los gustos personales, ayudando a comenzar relaciones mediante afinidades comunes, intereses, eventos o grupos”, tal y como informa el propio portal.

La compañía enfatiza en el hermetismo de la aplicación: “Encontrar el amor es una cosa muy personal, y es por ello por lo que creamos Dating para ser seguro e inclusivo. La seguridad y la privacidad son las máximas de este producto”. Así, la aplicación permitirá integrar los posts de Instagram directamente y añadir seguidores de dicha red social a la lista de “Secret Crush”, para comenzar a hablar con ciertos contactos.

El texto reza que será posible crear un usuario nuevo sin relacionarlo directamente con el perfil personal de Facebook. Para interesarse en alguien, se puede comentar directamente en su perfil o presionar el botón Me Gusta. Si no, sólo hace falta “pasar” de esa persona. La aplicación permite unirse con amigos o amigos de otros amigos, pero la aplicación, si ambas personas están interesadas, se agregarán en la lista de “Secret Crush” el uno del otro. Toda la actividad permanecerá en Facebook Dating y no se compartirá a Facebook.

Por otra parte, Match Group, la compañía estadounidense dueña de aplicaciones de citas como Tinder, OkCupid o Meetic, ha caído un 4% en el mercado electrónico Nasdaq después de que Facebook anunciase que este jueves estará disponible en Estados Unidos su funcionalidad de citas.

La cotización de las acciones de Match Group cerró la jornada del miércoles situada en 85,64 dólares. Tras el toque de campana de este jueves, los títulos han escalado hasta los 89 dólares, aunque tras conocerse el anuncio de Facebook Dating, que es como se llama la nueva función, han comenzado a caer hasta situarse en el entorno de los 82 dólares.