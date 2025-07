El gadget del sábado DJI Power 2000, la estación de carga para los nómades

Es paradójico, se llama estación (de carga), pero propone un modo de vida que resulta ser el opuesto de estacionario. Quizás sea porque permite crear recursos allí donde vamos. Esa es la capacidad de la DJI Power 2000, la nueva estación de carga del popular fabricante chino.

Puede que DJI sea más conocido por sus drones, pero con este dispositivo demuestra su conocimiento de las baterías, los sistemas de carga y las aplicaciones vinculadas. Aun así, no todo es color de rosas y voy a comenzar con los dos obstáculos que le pondría a la Power 2000: antes de lanzarla al ruedo hay que conectarla a la app DJI Home. No toma mucho tiempo y resulta ser muy útil para controlar la carga y decidir los puertos activos a distancia, pero no basta llevarla y cargar. Eso sí, vincularlo toma apenas un minuto, por reloj.

El segundo obstáculo es que, para usar paneles solares para cargar la estación, hay que comprar no solo los paneles, también un accesorio de carga, lo que aumenta aún más el precio (actualmente, €1399).

La Power 2000 es una estación de energía portátil de 2048 Wh con una potencia de salida de 3000 W y tan silenciosa (29 decibelios) que apenas la notamos. Lo primero que destaca es su versatilidad: cuatro puertos USB-A, otros cuatro USB-C y un número idéntico de salidas de CA. Y todos ellos se pueden usar simultáneamente.

Decir que puede cargar un móvil 114 veces, es quedarse corto y subestimar su potencial. Podemos mantener una pequeña nevera funcionando durante casi un día completo y se vuelve a cargar en menos de una hora y media. De hecho, si la cargamos con el sistema de carga de coches eléctricos, necesitamos poco más de una hora para que pase de 0 a 100.

Es posible conectar hasta 10 de estas estaciones juntas. DJI DJI

Otro detalle que es imprescindible mencionar es lo robusta que es y, aunque no es ligera (poco más de 20 kilos) sí es maniobrable. De hecho, una opción es adquirir un pequeño carro para llevarla, diseñado por DJI. Mención aparte merecen las roscas laterales de 1/4-20 para montar accesorios, ya sean de DJI o de otros fabricantes.

DJI ha recurrido a las celdas LFP (batería de litio-ferrofosfato) que se caracterizan por tener uno de los mejores ciclos de carga (hasta 4.000), ser seguras y resistentes. A eso le suma materiales ignífugos y la capacidad para soportar hasta una tonelada de peso encima, algo que obviamente no hemos probado.

Interior de las celdas de la Power 2000 DJI DJI

La estación de carga cuenta con 26 sensores de temperatura integrados que son los que envían la información a la app en tiempo real y más de 20 fusibles responsables de alertarnos de cualquier anomalía.

Si hablamos de DJI era obvio que la Power 2000 también tuviera alguna relación con drones: puertos específicos para drones SDC y compatibilidad nativa con su ecosistema de drones DJI. El sistema permite cargar rápidamente drones DJI, como el Air 3, el Mavic 3 y el Inspire 3 y toda la serie Matrice.

Tras el apagón que afectó a España, la Power 2000 es una de las mejores alternativas del mercado. Lo mejor, en este tipo de escenarios, es que tiene un modo de Sistema de Alimentación Ininterrumpida, lo que significa que si tenemos la batería cargando y al mismo tiempo la estamos usando para cargar algún dispositivo, la batería se activará automáticamente en 0,01 segundos y los mantendrá en funcionamiento.

¿Es cara? No por lo que da: es una estación de carga de grado industrial diseñada para soportar viajes y es capaz de conectarse en una red completa con hasta otras 9 estaciones similares para alimentar un hogar completo.

Veredicto: con dos paneles solares, se convierte en una pequeña central autónoma para quienes buscamos una vida independiente. Si tuviera wifi, le sacaría un pasaporte para que viaje conmigo.