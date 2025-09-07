Segway llega al sector de las estaciones de carga con una apuesta muy sólida

Es cierto que Segway es muy conocida por sus patinetes y bicicletas eléctricas, pero la realidad es que si entendemos que todas ellas son soluciones de movilidad, suena lógico que también se hayan adentrado en el mercado de los cortadores de césped y ahora en las estaciones de carga.

Esta es la línea Cube, que está compuesta de dos modelos, el 1000 y el más avanzado 2000. Esta última ofrece 2000 Wh de capacidad de almacenamiento y una potencia sostenida de 2200 W, pero con un rendimiento máximo que alcanza los 4400 W. Segway afirma que es suficiente para alimentar el 90 % de todos los electrodomésticos y dispositivos del hogar.

Básicamente, esto significa que puede cargar un móvil 174 veces, un portátil más de 30, mantener una TV encendida un día entero o una nevera pequeña unas 12 horas.

Los puertos de alimentación integrados del Cube incluyen tres tomas de corriente AC de 120 V, un puerto para vehículo de 12 V, cuatro puertos USB-A de carga rápida y dos puertos USB-C de 100 W PD. También cuenta con dos puertos DC5525 de 12 V. La disposición permite conectar hasta 12 dispositivos simultáneamente, aunque en realidad, probablemente solo se usen tres o cuatro puertos a la vez.

Pero quienes utilizan una estación de carga no solo buscan versatilidad y fiabilidad, también resistencia. El Cube 2000 tiene una construcción más que sólida y cuenta con clasificación IP56, lo que significa que ofrece protección contra el polvo y el agua (esto no significa que sea completamente sumergible, sino resistente al agua.

Estas características se basan en gran parte en su carcasa de aleación de magnesio, que ofrece una excelente protección, pero añade peso, aunque también años de garantía, cinco en total.

A esto le suma una pantalla digital nítida, brillante y fácil de leer, un funcionamiento prácticamente silencioso y la posibilidad de controlar sus funciones a distancia gracias a la app. De este modo podemos activar o deasctivar la carga de ciertos puertos, interrumpir la alimentación con paneles solares, etc.

Otra característica única que ofrece la serie Cube es su capacidad de expansión inalámbrica. Sí, es cierto que otras estaciones también ofrencen la ampliación, pero se necesitan cables para ello. El enfoque de Segway es más modular, solo con una llave Allen podemos pasar de kWh a 5 kWh. La desventaja es que cada batería añade 10 kg de peso al dispositivo, lo que aumenta considerablemente su volumen.

La estación, al igual que la mayoría de las del sector, utiliza baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4), ya que ofrecen el mejor equilibrio entre seguridad, fiabilidad, rendimiento y longevidad en comparación con otras opciones. Las baterías de LiFePO4 son mucho menos propensas a provocar incendios y tienen una vida útil de más de 4000 ciclos de carga. Esto significa que puede usar la estación de energía a diario durante diez años antes de notar una disminución apreciable en su rendimiento.

El Cube 2000 se puede recargar a través de una toma de corriente doméstica de 120 V CA, un puerto de 12 V en un vehículo o utilizando hasta 800 W de energía solar. ¿Tiempos? En poco más de una hora estaría cargada por completo si la recargamos en casa. En cuanto al uso de un panel solar, esto puede tomar, en las mejores condiciones, unas seis horas.