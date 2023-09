Google a juicio por llevar a un conductor por un puente que había colapsado

Google Maps es una de las herramientas más utilizadas por los conductores y también por científicos y hasta por curiosos que están permanentemente a la caza y captura de lugares desconocidos. Pero, pese a sus actualizaciones, no siempre está al día y hay que utilizarla con cierta precaución. Tanto es así que recientemente Google ha sido denunciado por llevar a un conductor por un puente que se había derrumbado.

La familia de un hombre de Carolina del Norte que falleció en septiembre del año pasado está demandando a Google por negligencia, alegando que la app de Maps le guio por un camino a través de un puente derrumbado el año pasado.

Según la denuncia, Philip Paxson se ahogó después de que su vehículo cayera siete metros. La familia afirma que se podría haber evitado con una simple actualización del sistema, pero aún está por verse si Google terminará siendo declarado culpable.

Según la demanda, la app le guio sobre un puente que se había derrumbado hace nueve años y no había sido reparado desde entonces. Durante esa casi década, la familia alega que Google no había actualizado sus mapas a pesar de que numerosos usuarios señalaron el colapso. Por si fuera poco, no había barreras ni señales que pudieran advertir a los conductores.

Entonces, ¿quién tiene la culpa: la aplicación o el área de carreteras? La Patrulla Estatal de Carolina del Norte dijo que el desarrollador original a cargo del puente se había disuelto, por ello la demanda también incluye como responsables a varias empresas privadas de gestión de propiedades.

"Le damos el más sentido pésame a la familia Paxson – señaló en una entrevista el portavoz de Google, José Castañeda-. Nuestro objetivo es proporcionar información de ruta precisa en Maps y estamos revisando esta demanda".

Los policías estatales que llevaron a cabo la investigación, señalaron que no había barreras ni señales de advertencia a lo largo de la carretera. El puente, según las autoridades, no era mantenido por funcionarios locales o estatales y que la empresa que lo había construido se había disuelto. Varias personas habían notificado a Google Maps sobre el colapso en los años previos a la muerte de Paxson y habían instado a la compañía a actualizar la información de su ruta, según la demanda.

La presentación judicial incluye registros de correos electrónicos de otro residente de Hickory que había utilizado la función "sugerir una edición" del mapa, ya en septiembre de 2020, para alertar a la compañía que estaba dirigiendo a los conductores sobre el puente colapsado. Una confirmación por correo electrónico de Google de noviembre de 2020 confirma que la compañía recibió su informe y estaba revisando el cambio sugerido, pero la demanda afirma que Google no tomó más medidas.

Muchos son los factores implicados en esta demanda y habrá que ver cómo se determina a los responsables de los hechos.