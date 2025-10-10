El icónico cubo de Rubik de los años 80 se actualiza con 24 pantallas, 8 altavoces y más juegos.

Quién iba a decir que a estas alturas tendríamos un nuevo cubo de Rubik. El clásico juguete de puzles regresa bajo el nombre Rubik’s WOWCube y de la mano de la empresa Cubios, que el año pasado llegó a un acuerdo con Spin Master, compañía propietaria de la marca, para utilizarla en este nuevo producto que viene cargado de tecnología y notables diferencias.

A diferencia del cubo original, que tiene seis caras con una cuadrícula de 3×3, el Rubik’s WOWCube, disponible para reserva desde hoy según recoge The Verge, cuenta con seis caras con cuadrículas de 2×2. Y en lugar de pegatinas de colores, cada uno de los 24 cuadros del juguete es una pantalla IPS de 240×240 píxeles.

El juego Cut the rope en Rubik’s WOWCube. Cubios.

El cubo está compuesto por ocho 'módulos cúbicos', como los llama Cubios. Cada módulo incluye tres de esas pantallas IPS y un procesador propio. Según se explica en la página de soporte de Cubios, 'nuestros conectores magnéticos patentados permiten que los módulos mantengan un contacto eléctrico perfecto y un flujo de datos continuo entre ellos, sin importar cómo se gire el cubo. Esto garantiza que los módulos autónomos puedan intercambiar datos en tiempo real, compartiendo información y distribuyendo energía de bajo voltaje a través del WOWCube'.

Cada una de las 24 pantallas puede configurarse para mostrar un color sólido y así resolver un rompecabezas de Rubik tradicional, pero más simple. Alternativamente, las pantallas pueden girarse para jugar a decenas de videojuegos, como Block Buster, Space Invaders o Jewel Hunter, pero con una jugabilidad adaptada al dispositivo.

Rubik’s WOWCube . Cubios.

En un juego de carreras, por ejemplo, se guía un coche hasta la meta alineando piezas de la pista esparcidas en las distintas pantallas. Además de poder girar las 24 pantallas, el WOWCube cuenta con sensores que permiten jugar inclinando todo el cubo, agitándolo o tocándolo.

El juguete incluye giroscopio, acelerómetro de seis ejes y ocho altavoces. Cubios afirma que la batería integrada puede durar hasta siete horas antes de necesitar una recarga.

Para añadir juegos u otras aplicaciones al WOWCube, es necesario descargar la app WOWCube Connect para iOS o Android, emparejar el cubo con el móvil mediante Bluetooth y usar la aplicación para descargar los juegos directamente al dispositivo.

Actualmente, la tienda online del WOWCube ofrece 47 juegos, algunos de pago. Fuera de los juegos, el Rubik’s WOWCube cuenta con nueve aplicaciones, entre las que se incluyen un cronómetro o que permiten convertir el juguete en una lámpara de lava con burbujas o en un acuario. Cubios también lo presenta como un dispositivo que ayuda a mejorar aspectos de la salud como la memoria, agilidad mental y coordinación. El cubo ejecuta su propio sistema operativo, CubiOS, y la compañía ofrece un kit de desarrollo gratuito.

El clásico cubo de Rubik. Wikipedia.

El juguete original fue creado hace 51 años por el profesor húngaro de arquitectura Ernő Rubik. Su idea era construir una estructura compuesta por ocho cubos móviles que no se desarmara al manipularla y terminó alumbrando un icono de los años 80 y un clásico para los aficionados a los rompecabezas hasta el día de hoy. Es posible que estos no aprecien demasiado esta nueva versión, si acaso por su menor complejidad como rompecabezas, pero quien valore las novedades que incorpora puede reservarlo en la web de Rubik’s WOWCube por 299 dólares. Realizan envíos a España con unos gastos de unos 56 dólares aproximadamente y estará disponible antes de Navidad.