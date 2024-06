Instagram llevará las publicaciones cruzadas de historias a WhatsApp

La última noticia que habíamos conocido sobre funciones en pruebas de Instagram no era de las mejores. La plataforma está probando anuncios de visualización obligatoria que el usuario no se puede saltar hasta que finalice una cuenta atrás de entre 3 y 5 segundos. Ahora se ha conocido otra más interesante y que es una expansión de las publicaciones cruzadas entre plataformas de Meta.

Hasta ahora, un usuario podía publicar las Stories de Instagram también en Facebook y a la red social más longeva de Mark Zuckerberg próximamente se añadirá la aplicación de mensajería más popular del mundo, WhatsApp.

Según ha revelado el investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi en X, la función podría llegar pronto a Instagram y con ella se mostrará la opción de publicar historias de Instagram en WhatsApp junto al botón de hacerlo en Facebook, en la barra de menú dentro de la aplicación. Meta también te permite publicar tus imágenes de Instagram en Threads, la red de microblogging que Meta lanzó el verano pasado para competir con X.

#Instagram is working on the ability to cross-post Stories to #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/6qUfCcWGgk