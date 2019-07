La navegación por satélite Galileo está interrumpida desde el viernes

Un problema técnico en la infraestructura terrestre ha dejado sin servicio desde el viernes 12 de julio al sistema de navegación por satélite Galileo, según ha explicado en un comunicado la Agencia Europea de Sistema de Navegación por Satélite (GNSS), aunque determinados servicios como el de Búsqueda y Rescate continúan operativos.

Los responsables de la Agencia han comunicado que ya se están “implementando acciones de recuperación para que el servicio vuelva a funcionar lo antes posible”. Los fallos comenzaron a producirse el pasado jueves 11 de julio, cuando el centro de servicios del GNSS emitió un aviso a sus usuarios advirtiéndoles de que se estaba produciendo una ‘degradación del servicio’, que acabó en un ‘apagón de servicio’ el pasado sábado.

La consecuencia más directa de este fallo en el servicio de Galileo es que la navegación GPS es más imprecisa al no contar los dispositivos con la ayuda de los 26 satélites europeos –ahora solo funcionan 24- que entraron en funcionamiento en julio de 2018 para uso civil y militar, complementando la información enviada por otros sistemas de satélites como GPS, GLONASS o Beidou. Al mirar el listado que proporciona la Agencia Europea de Navegación por Satélite en su página web comprobamos que la mayoría de ellos tiene el ‘status’ Not Usable o Not Available, mientras que dos de ellos se encuentran en fase de pruebas (Testing).

No hay una respuesta oficial de GNSS respecto a la caída del servicio desde hace cuatro días, por lo que se intuye que el problema puede ser más grave de lo que en principio se pensaba. El mismo día en que se produjeron los primeros problemas en el servicio se envió un mensaje a empresas y organismos gubernamentales diciendo que iban a perder calidad los satélites y bajo rendimiento, sin especificar motivos ni fecha prevista de la recuperación del servicio.

Este servicio alternativo de navegación por satélite nació en 2016 como una solución de la Unión Europea en el ámbito civil al principal proveedor de información, el GPS norteamericano y los GLONASS rusos, con una red de 24 satélites, también de uso militar. Si bien es verdad que GNSS ya dijo que el sistema Galileo no estaría completamente desplegado hasta 2020, este fallo puede ser un serio revés en los planes de la Agencia.