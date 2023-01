Los mejores momentos de los Premios Esland 2023

Ciudad de México acogía este año los Premios Esland 2023, unos premios realizados por el streamer The Grefg donde se reconoce el talento y trabajo de los streamers divididos en diferentes categorías como: mejor streamer, mejor evento del año, enfado del año, mejor cobertura informativa, fail de año, entre otros.

El evento comenzaba a las 19:00 hora peninsular, con una espectacular alfombra azul por donde iban pasando los protagonistas hacia el auditorio. En ella se encontraban Sergio Ferra y la mexicana Arigameplays para entrevistar a los recién llegados.

Illojuan nos regalaba uno de los mejores momentos de la gala, cuando llegó al evento rodeado de gran parte de su familia y amigos, con lo que Twitter se llenaba de memes al momento.

Con el auditorio lleno, daba comienzo el evento y la entrega de premios, donde se iba presentando cada categoría, los nominados y el ganador, que subía al escenario dando un pequeño discurso.

Luzu ganaba el premio a mejor enfado del año y decía estas palabras al recogerlo: “Primero dar las gracias a todos los que habéis votado. Algún día mi hijo me va a preguntar que por qué me dieron este premio y le voy a tener que mentir. También dar las gracias a mis compañeros, sacan lo mejor de mí cuando jugamos juntos”

Otro de los momentazos de la noche fue la actuación de Lola Índigo, que se bajó del escenario y “perreó” muy cerca de Carola y Karchez, este último con novia, por donde a través de Twitter decía:

Una de las categorías más comentada ha sido la de “mejor cobertura informativa”, que se llevaba el premio Gerard Romero, pese a que muchos seguidores daban como ganador a Tamayo por su espectacular trabajo enredes.

Gerard Romero: “Esta sí que no me la esperaba. Creía que la iba a ganar Tamayo. Quiero que este premio lo asuma toda la gente que tiene el sueño de dedicarse al periodismo o al streaming. Que no pierdan la ilusión, en plataformas como Twitch se puede progresar. Aquí se puede hacer también periodismo. Este premio lo voy a llevar muy dentro”.

Otro de los momentos más comentados en Twitter ha sido cuando pusieron a “el chat” en la pantalla gigante y en pleno directo, era de esperar que algún gracioso hiciera algo:

El premio al la trayectoria fue uno de los más esperados de la noche, el cual se lo llevaba el maravilloso HolaSoyGerman, que con muchísimos años y un éxito arrollador en los primeros años de YouTube, no podía llevárselo otra persona. Fue también uno de los más comentados en Twitter.

Finalmente, llega el premio más esperado de la noche, “el streamer del año” que por segundo año consecutivo lo gana el gran Ibai Llanos: “Hoy es un día inolvidable. Gano este premio en un país increíble. Viva México lindo”.

Finaliza así uno de los premios más esperados del año, que tendrá una tercera edición el año que viene, esta vez en Andorra.

A continuación, os dejamos una lista con todas las categorías y todos los premiados:

Clip del año: Gerard Romero

Fail del año: Manute

Baile del año: Carrera

Enfado del año: Luzu

Jugador eSports del año: Jelty

Caster del año: Vicky Palami

Mejor cobertura informativa: Gerard Romero

Talk show del año: The Wild Project

Streamer IRL del año: Kidi

Canción del año: Robleis

Vtuber del año: Zilverk

Roleplayer del año: JuanSGuarnizo

Mejor miniserie del año: Squid Craft Games

Evento del año: La Velada del Año II

Esland Honorífico a mejor trayectoria: HolaSoyGermán

Streamer revelación: Spreen

Mejor serie de contenido: Dedsafío 2

Streamer del año: Ibai Llanos