Microsoft patenta una tecnología para escribir con los ojos de forma fluida

Microsoft está desarrollando una tecnología de escritura con la mirada que permite a los usuarios escribir, interactuar con aplicaciones y controlar un ordenador únicamente con sus ojos y de forma fluida. Esta patente, publicada el 5 de marzo, podría ayudar a las personas con discapacidad que no pueden usar sus manos para controlar un dispositivo, pero también sería de aplicación en entornos de realidad virtual o aumentada para todo tipo de usuarios.

Este tipo de sistemas no son nuevos, pero los que hay disponibles actualmente no son muy ágiles y requieren que la mirada del usuario se mantenga cierto tiempo sobre una tecla en particular para que la plataforma procese la entrada. Esto limita la velocidad de escritura de los usuarios a 23 palabras por minuto, con la mayoría moviéndose entre las 7 y las 20. El sistema de Microsoft, en cambio, no depende del tiempo de retención para identificar una letra o palabra deseada por el usuario.

Microsoft introduce dos estrategias para hacer que la experiencia del usuario sea más rápida y fluida. La primera es el seguimiento de ojos "sin permanencia" que elimina la necesidad de tener que mantener la mirada fija en cada tecla antes de pasar a la siguiente. En cambio, puede mirar de una tecla a otra con una velocidad similar a la de cuando se escribe pulsando una pantalla táctil.

Esta mayor rapidez también propicia que se produzcan más errores que con otra forma de escribir, y aquí entra la inteligencia artificial. Microsoft describe un procesador de lenguaje natural que emplea aprendizaje automático para predecir la siguiente palabra del usuario y tiene en cuenta los errores tipográficos comunes, de forma similar a como lo hacen las funciones de texto predictivo y autocorrección en un smartphone. Esto reduce la tasa de errores del usuario y le permite escribir más rápido.

Implementada en un sistema operativo como Windows, esta tecnología también podría permitir controlar ajustes como el volumen de audio o el brillo, moviendo los ojos, y realizar acciones tan habituales como navegar por Internet. No se limitaría a aplicaciones específicas, sino que puede ampliarse para convertirse en una nueva forma de interactuar con los dispositivos.

El gigante tecnológico ha estado experimentando con esta tecnología en un entorno de realidad mixta en sus gafas HoloLens. El dispositivo Vision Pro de Apple emplea una tecnología similar para escribir e interactuar con aplicaciones, pero requiere realizar gestos con los dedos para ejecutar acciones.

Esta tecnología, sin embargo, se utilizaría en smartphones, tabletas y ordenadores, y se puede ejecutar en cualquier aplicación que tenga capacidades de entrada de texto como aplicaciones de mensajería, correo electrónico o motores de búsqueda.