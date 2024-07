La nueva función de WhatsApp con la que dejarás de odiar que te envíen notas de voz.

Las notas de voz son una función de WhatsApp que lleva presente en la aplicación más de una década, desde 2013. Es también una de las que generan más pasiones, a favor y en contra, por motivos fácilmente entendibles. Toda la comodidad que supone grabar lo que se quiere decir en lugar de escribirlo supone al receptor tener que escucharlo en lugar de leerlo, una acción mucho más rápida. La solución a esta situación es la transcripción automática de las notas de voz. Una función que lleva ya un tiempo en desarrollo y que, tras desembarcar en la beta de WhatsApp para Android, parece mucho más cerca.

La transcripción de voz no es nueva en la plataforma, pero está teniendo un desarrollo más largo de lo que inicialmente podría esperarse. Llegó a la beta de WhatsApp en iOS en mayo de 2023, de donde no se ha movido a pesar de la excelente impresión que ha causado su funcionamiento. El pasado marzo, TheSPAndroid encontró cadenas de texto que hacían referencia a la función al descompilar la beta para Android 2.24.7.7. Ahora ha sido WABetainfo quien ha informado de que con la versión 2.24.15.5 la transcripción de notas de voz se está desplegando a un número limitado de usuarios de la beta en algunos países y que en las próximas semanas llegará a más.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.15.5: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to transcribe voice messages, and it's available to some beta testers!https://t.co/eXdAQkrPJRpic.twitter.com/eMqsdqG1xA