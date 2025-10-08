Pixel Buds 2a: los auriculares económicos de Google que se miran de tú a tú con los Pixel Buds Pro 2 costando 100 € menos.

Han tenido que pasar cuatro años para que Google se decidiera a lanzar una nueva versión de sus auriculares inalámbricos de botón económicos serie a, al menos en comparación con el otro modelo disponible en su catálogo, los Pixel Buds Pro 2. Pero lo cierto es que los Pixel Buds 2a suponen un salto en valor importante que los acerca mucho a lo que ofrece el modelo superior y por 100 euros menos. Más que la competencia, quien se debería preocupar es la propia Google, porque si a algún producto amenaza con canibalizar ventas es a los Buds Pro 2.

Los Buds 2a son muy similares a estos en casi todo y proporcionan una experiencia muy parecida que hace difícil justificar el gasto de 249 € en el modelo lanzado hace ahora un año. Tienen un diseño prácticamente idéntico y la misma ergonomía. Excepto por el color -un gris oscuro que Google llama verde musgo o un cuqui color lila- y porque la G de Google está más destacada en los 2a, es muy fácil confundirlos. Además, el estuche de carga, un poquito más ancho y menos alto, también comparte aspecto y es válido para los dos modelos.

Los nuevos Google Pîxel Buds 2a en sus dos acabados disponibles Propio

Y es que tienen pocas características que los diferencien. Ambos utilizan el mismo procesador Tensor G1 y un transductor dinámico (el altavoz en miniatura de un auricular) cuyo diafragma mide 11 milímetros de diámetro. Google afirma que ha rediseñado la acústica en el de los Buds 2a, pero, en cualquier caso, ofrecen una calidad de sonido similar y las diferencias que puede haber entre los dos modelos quizás sean apreciables por audiófilos, pero no por el consumidor promedio, que se va a ver muy contento con cualquiera de ellos.

Además, los Buds 2a son los primeros de la serie a que incorporan cancelación activa de ruido (ANC). Aquí la tecnología se llama Silent Seal 1.5, mientras que en los Buds Pro 2 Google emplea Silent Seal 2.0, pero, de nuevo, no hay diferencias apreciables y ambas son muy efectivas. Los Buds 2a también ofrecen un sonido más nítido en las llamadas gracias a la IA y a la posibilidad de utilizar Gemini, el chatbot de Google.

Si nos vamos a las diferencias que justifiquen el salto de precio de 100 euros, hay pocas. La principal, la autonomía. Las 30 horas, con la funda de carga, del modelo superior se quedan en 20 en los Buds 2a. También pierden la carga inalámbrica, la opción de deslizar el dedo sobre el auricular para bajar o subir el volumen -algo realmente práctico-, y funciones que los Buds Pro 2 acaban de recibir a través de una actualización de firmware, como el Audio Adaptativo, por el que el dispositivo cambia automáticamente de ANC a sonido ambiente según el contexto, y la protección contra ruidos fuertes. Por último, el audio espacial no sigue el movimiento de la cabeza como en los Buds Pro 2.

Dejando de lado, quizás, la autonomía, es difícil que el resto de características que se ganan en los Buds Pro 2 puedan ser decisivas para decantarse por ellos.

En resumen, los Pixel Buds 2a ofrecen una relación calidad-precio superior a los Buds Pro 2, que siguen siendo unos excelentes auriculares, pero que ahora se ven deslucidos por la nueva oferta de Google. Por 149 €, obtienes todo lo importante del que cuesta 249 €, lo que apunta a un éxito de ventas.