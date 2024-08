La Policía alerta de la ‘llamada misteriosa‘: ‘Tengo algo importante que decirte, agrégame al WhatsApp’

Los medios sociales dan a los cuerpos de seguridad del Estado un canal de comunicación por el que informar a los ciudadanos de diferentes cuestiones que les afectan de forma rápida y sencilla. Uno de los usos que da la Policía Nacional a su canal en TikTok es el de alertar de las ciberestafas que están circulando en cada momento y suponen un potencial peligro. A fin de cuentas, estas son el ciberdelito más común, un 90% de todos los cometidos en 2023 según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, y son casi cotidianas las informaciones sobre nuevas campañas y métodos.

La Policía Nacional ha utilizado esta plataforma para advertir de una nueva estafa que utiliza tanto el contacto telefónico como a través de WhatsApp para, como dice la agente del vídeo que lo explica, engatusar a la víctima. Lo denominan el fraude de la llamada misteriosa y tiene la siguiente mecánica.

La víctima recibe una llamada telefónica de un número que no tiene en su agenda de contactos. Al descolgar, una voz le dice ‘tengo algo importante que decirte, agrégame al WhatsApp’ y cuelga a continuación. Si cae en la trampa y agrega el número a su WhatsApp, ahí los estafadores comenzarán a desplegar algunas de sus múltiples tácticas para engañarla.

¿Qué pretenden? Tal y como dice la Policía, ‘lo de siempre. Quedarse con tus datos privados o con tu dinero’. Se trata de ‘verdaderos profesionales del engaño’ y con esta llamada misteriosa lo que buscan es ‘generar en ti intranquilidad o curiosidad para que hagas lo que quieren’.

La psicología detrás de esta táctica es la de generar en el receptor la intranquilidad o curiosidad suficiente como para que dé el paso de establecer un canal de comunicación con los estafadores que, además, WhatsApp no detectará. Al encontrarse el número en la agenda del usuario, no le advertirá de que es un número desconocido y que detrás puede haber un posible intento de fraude. Si te preguntas si el solo hecho de agregar el número de teléfono en la agenda es suficiente para estafarte, la respuesta es no. Pero la puerta está abierta.