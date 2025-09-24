¿Qué iPhone se recomienda comprar en 2025? Esta es la respuesta de un experto

Como cada año, Apple sale al mercado con un nuevo teléfono móvil. La compañía trata de satisfacer las necesidades de sus consumidores puesto que ha logrado una fidelización de sus clientes, que anualmente compran sus nuevos dispositivos.

Y es que Apple se encuentra dentro de las mejores marcas de móviles, capaz de producir nuevos modelos de manera frecuente. En la actualidad, Apple es la marca de móviles más vendida en todo el mundo. Con sede en Cupertino, California, Apple es conocida por su diseño y tecnología de vanguardia, ofreciendo una amplia gama de dispositivos, incluyendo el iPhone, iPad y Apple Watch.

Con la salida del nuevo Iphone 17, muchos ciudadanos se preguntan si es recomendable su compra. Su alto precio en estos momentos hace que muchos consumidores se echen atrás, lo que deja la duda sobre qué iPhone es recomendable en estos momentos. Ante esta incógnita, un experto en este tipo de dispositivos ha explicado cuáles son las mejores opciones.

Un experto explica todo sobre Apple

Apple ofrece una gran variedad de dispositivos. Cada año, un nuevo producto se suma a la lista de opciones que existen dentro de la marca, generando dudas a los usuarios sobre cuál elegir. Es por ello que un experto ha desvelado cuáles son las mejores opciones.

A través de un vídeo en TikTok, la cuenta 'Topesdegama' ha respondido a la pregunta de qué iPhone se debe comprar en la actualidad tras la salida del nuevo iPhone.

Los peores iPhone para comprar en 2025

Según explica en el vídeo Carlos Santa Engracia, experto en tecnología, existen una serie de teléfonos que se deben evitar. Estos serían el iPhone 11,12 y 13, puesto que cuentan con unas características anticuadas. "No me importa que sean reacondicionados o muy baratos. Son teléfonos que no se van a actualizar, que tienen cámara de 12 megapíxeles, que tienen 60 hercios y que no tienen Apple Intelligence", confirma el experto.

Por ello, a pesar de que su precio puede ser atractivo para el público, Carlos confirma que no merecen la pena.

El iPhone 16 sigue siendo caro

Por otro lado, existe la duda sobre si el iPhone 16 pasa a ser una buena opción para adquirir tras la salida del 17. Lo cierto es que cuando sale al mercado un nuevo dispositivo, el anterior tiende a bajar su precio de manera exponencial, lo que implica que muchos ciudadanos se fijen en él.

Sin embargo, tal y como explica Carlos, aún no es el momento de comprar este teléfono, puesto que su precio se mantiene elevado: "No merece la pena, acaba de salir el iPhone 17 y todavía no le ha dado tiempo a bajar los suficiente para que sea atractivo", declara.

Además, existen una serie de características que no invitan a su compra: "El angular todavía es de 12 megapíxeles, todavía tiene 60 hercios y solo tiene el Apple Intelligence, por lo que no merece la pena", destaca el experto.

Los mejores iPhone para este 2025

Tras dejar claro que móviles deberían omitirse, Carlos explica cuáles son las mejores opciones a comprar para 2025. En este caso, el iPhone 14 Pro es uno de los elegidos debido a su precio y sus condiciones. "El iPhone 14 me encanta porque cuesta 600 euros reacondicionado, viene con 256 gigas, viene con tres cámaras, tiene la pantalla pro motion, tiene 120 hercios y sigue siendo bastante potente", asegura destacando el factor calidad-precio.

Por otro lado, el iPhone 15 Pro Max también es una alternativa para aquellos que pueden gastar algo más. "Es un teléfono grande, y esa versión me flipa. Además, también me gusta su calidad-precio. 830 euros en mercados reacondicionados. Tiene un procesador muy potente, tiene tres cámaras y graba muy bien".

Por último, el experto recomienda el iPhone 17. A pesar de ser el nuevo dispositivo de Apple, con fecha de lanzamiento en este mes de septiembre, tiene todo lo que debe de tener.

El éxito del iPhone 17

El pasado viernes se lanzó oficialmente la serie iPhone 17 y todo apunta a que ha sido un éxito para la compañía. Y no solo por las largas colas que se formaron en los Apple Store de todo el mundo, sino también por la gran demanda que parecen estar registrando los modelos. De hecho, esta habría sido tan alta que habría obligado a Apple a aumentar su producción diaria.

Tal y como señala el medio The Information, la fuerte demanda del iPhone 17 habría llevado a la compañía a elevar la producción diaria del dispositivo. Este modelo incluye algunas de las funciones más esperadas por los usuarios, como la pantalla ProMotion con tasa de refresco de 120 Hz o el Always-On Display.

Las reservas de los dispositivos se abrieron el pasado 12 de septiembre y el lanzamiento oficial fue el día 19 del mismo mes. Esto significa que Apple ya ha tenido dos ocasiones para comprobar la acogida del dispositivo, que habría sido superior a la esperada si los datos compartidos son ciertos.