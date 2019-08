Trucos para que tus piernas salgan perfectas en las fotos

Casi todas las fotos que se suben a las redes sociales están estudiadas al milímetro. Son poses en determinados ángulos, con una luz específica, con la mirada en un punto, el pelo de una manera...los adictos a las redes como Instagram y Facebook saben qué hacer para salir bien en sus selfies así que ahora toca estudiar cómo hacer que las piernas salgan perfectas. El llamada "legfie" te saldrá de diez si sigues estos consejos. En las redes hay miles de ejemplo de como hacerlo. Es el caso de Paula Echevarría y otras muchas blogueras que adelantan una pierna o se ponen de puntillas para estilizar las piernas. Toma nota de estos consejos y triunfa como ellas en Instagram.

-Saca la foto desde lo más arriba que puedas y júntalas a la altura de las rodillas. Con este ángulo te aseguras unas piernas delgadas y torneadas. Si estás de pie lo mejor es que adelantes una de las piernas para dar la sensación de que son más estilizadas.

- Hidrata tus piernas antes de la foto con un aceite corporal.

-Intenta que se vean morenas. Si no lo estás no pasa nada, nadie tiene porqué enterarse. Utiliza un autobronceador que deberás extender bien para que no deje marcas. Desde la casa de cosmética St Tropez aconsejan aplicar el autobronceador para adelgazar los muslos visualmente en forma de semicírculo en la cara interna de los muslos y trazar una línea por la parte exterior de cada pierna.

-Usa filtros para mejorar todo. Hay filtro satinado, luminoso comno el slumber, clarendon o mayfair de la red social Instagram.