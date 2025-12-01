Rusia se queda sin poder enviar naves a la EEI tras lanzar un cohete Soyuz y provocar daños en la rampa

La Estación Espacial Internacional, que la NASA planea desorbitar en 2030, tiene un nuevo problema. El pasado jueves, los cosmonautas de Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev y el astronauta de la NASA Christopher Williams partieron a bordo de un cohete Soyuz-2.1a a la EEI, donde llegaron sin problemas. Sí los hubo, y serios a tenor de las imágenes, en la rampa de lanzamiento del Sitio 31, situado en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, desde donde despegó.

Una plataforma móvil de servicio de 20 toneladas se desprendió y cayó hasta el foso de las llamas. El Sitio 31 es la única rampa con la que cuenta Rusia actualmente para gestionar lanzamientos del cohete Soyuz y dos naves espaciales fundamentales para la operatividad de la EEI: Progress y Soyuz MS.

Según Roscosmos, la cosa no fue para tanto. En un comunicado publicado en Telegram, la agencia espacial rusa señala que 'la plataforma de lanzamiento fue inspeccionada, como se hace cada vez que se lanza un cohete. Se identificaron daños en varios componentes de la plataforma. Los daños pueden producirse después del lanzamiento, por lo que estas inspecciones son obligatorias en todo el mundo. En estos momentos se está evaluando el estado de la plataforma de lanzamiento'.

En la paarte inferior se puede apreciar la plataforma desprendida. Roscosmos.

Plataforma móvil 8U216

La plataforma afectada se sitúa bajo el cohete y se emplea para funciones como inspeccionar la parte inferior del lanzador o colocar los dispositivos pirotécnicos que se utilizan para el encendido de los motores. Antes del lanzamiento, la plataforma móvil 8U216, así se llama, se repliega dentro de la rampa para dejar espacio al escape de los motores. No está claro qué ha sucedido exactamente, si 8U216 no se replegó o no lo hizo correctamente. Según señala una fuente al medio Ars Technica, la plataforma no se 'aseguró' antes del lanzamiento, de modo que el empuje del vehículo la expulsó hacia el foso de llamas. 'Hay daños significativos en la rampa', afirma esta fuente. En cualquier caso, este tipo de incidente no se había producido hasta ahora.

La plataforma 8U216 en el foso de las llamas, tras el lanzamiento. Roscosmos.

El problema derivado de todo esto es que ahora Rusia no puede enviar suministros en la nave de carga Progress y tripulación en la Soyuz. No es por falta de rampas de lanzamiento, tanto en territorio ruso como en países, caso de Kazajistán, que en su día formaron parte de la Unión Soviética, pero no están configuradas para este tipo de lanzamiento.

Sin la Soyuz MS, solo la Crew Dragon de SpaceX puede enviar tripulación

Antes, estos vehículos despegaban desde el histórico Sitio 1, también en Kazajistán y desde donde Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en viajar al espacio en la cápsula Vostok 1 en 1961, pero se desmanteló para convertirlo en un museo. Así que, por ahora, solo quedan la Crew Dragon (carga y tripulación) y Cargo Dragon (carga) de SpaceX, la Cygnus (carga) de Northrop Grumman y la HTV-X1 de JAXA (carga) como medio de transporte hasta la EEI. Starliner, de Boeing, aún ha de realizar una misión no tripulada con éxito antes de poder volver a llevar astronautas.

Anatoly Zak, especialista en la historia de la exploración espacial de Russian Space Web, señala que, aunque existen otras rampas que puede utilizar el Soyuz no se pueden adaptar de forma rápida a misiones de las naves Progress y Soyuz, según recoge Ars Technica.

Soyuz MS-28, acercándose a la Estación Espacial Internacional. Roscosmos.

Roscosmos, por su lado, ha afirmado que el problema se resolverá. 'Están disponibles todos los componentes de repuesto necesarios para la reparación, y los daños se repararán en breve', asegura en el comunicado.

Sin embargo, hay dudas sobre la capacidad de Rusia para destinar los recursos necesarios tras casi cuatro años del comienzo de la invasión de Ucrania. Observadores estadounidenses del programa espacial ruso han afirmado que, a medida que Rusia ha destinado cada vez más recursos a la guerra, se ha producido una disminución de las capacidades espaciales. De hecho, ya ha reducido el número de misiones tripuladas a la EEI de cuatro a tres cada dos años. Y ahora necesitará dedicar más fondos a rehabilitar la rampa del Sitio 31.

'Esta es una prueba real de su resiliencia. Vamos a aprender hasta qué punto la EEI es importante para la cúpula dirigente allí', ha declarado al medio Jeff Manber, alto directivo de Voyager Technologies y ex director ejecutivo de Nanoracks, con una larga experiencia en el programa espacial ruso.

Otro problema añadido es que Progress, además de llevar carga a la EEI, se utiliza como medio para reajustar la órbita de la estación espacial mediante su propulsión. Según indica una fuente al medio, esto se podría lograr mediante la Crew Dragon y Cygnus, pero con un alto coste en combustible y no está claro que fuera una buena solución a largo plazo. El calendario de lanzamiento, que ahora se puede ver modificado, tiene previsto el lanzamiento de dos naves Progress entre ahora y julio de 2026, seguidas por la próxima Soyuz tripulada en verano.