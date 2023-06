Star Wars Jedi: Survivor corrige una notable cantidad de errores en todas las plataformas.

Electronic Arts y el estudio de desarrollo Respawn han publicado el último parche de ‘Star Wars Jedi: Survivor’ para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, que corrige una serie de errores y ofrece mejoras de estabilidad. Desarrollado por el veterano equipo de Respawn bajo la dirección de Stig Asmussen, en el nuevo capítulo de la saga nos encontramos con un Cal Kestis (Cameron Monaghan) más poderoso y experimentado que lleva sobre sus hombros las esperanzas del futuro de la galaxia. Puedes encontrar lo más destacado del “Parche 6” a continuación:

Patch 6 for #StarWarsJediSurvivor arrives today (6/20) on PC and console. 🛠️



This patch includes a fix for bounty hunting progression and more. Full details here: https://t.co/TEnzNXHIrapic.twitter.com/HOZLqoMiZN