Gracias a la tecnología puedes participar del Tour de France

El año pasado Strava, la aplicación especializada en ciclismo, anunció que se asociaba al Tour de France como socio oficial los próximos tres años. Teniendo en cuenta que esta app cuenta con 95 millones de usuarios activos y que la información que recopila ha servido para diseñar planes urbanísticos en ciudades con el punto de mira en la bicicleta, no es extraño que se hayan asociado con la carrera más emblemática del mundo de dos ruedas. Lo interesante es que ahora nos permite colarnos en la cocina del Tour de Francia y no solo seguir cada etapa desde la app, también comparar nuestros tiempos con los de los ciclistas profesionales y mucho más.

Por ejemplo, de acuerdo con un análisis realizado por Strava sobre 37 ciclistas profesionales que se estaban entrenando para la competición gala y accedieron a revelar sus datos, podemos saber detalles únicos. A lo largo de seis meses, entre enero y junio de 2023, los deportistas recorrieron una distancia media de 15.000 km, el equivalente a pedalear desde el Reino Unido hasta Australia. En ese período acumularon un desnivel equivalente a escalar el Everest 21 veces y quemaron más de 400.000 calorías, el equivalente a comer más de 1.000 cruasanes.

A esto hay que sumarle lo que puede ser lo más seductor para los aficionados. Al menos el 85% de los ciclistas profesionales utilizan Strava, lo que significa que sus datos están disponibles: velocidad, tiempo, etapa… En total, de las etapas entre Bilbao y París, el Tour de France recorrerá 58 segmentos de Strava. Y a diario se publicarán los datos de estos segmentos, con la velocidad, el tiempo, pero también con la pendiente, el desnivel y el mejor tiempo de profesionales y aficionados.

Estos son los tiempos a batir el lunes Strava Strava

Una vez que tenemos estos datos podemos dedicarnos de lleno a desafiar a los profesionales, ya que veremos sus tiempos por segmento y Strava registra este dato y concede el título de KOM (King Of the Mountain), QOM (Queen Of the Mountain) o CR (Course Record), según la persona y el deporte que practique. El título de Local Legend se concede a la persona que haya recorrido el segmento más veces en los 90 días anteriores. Pero como el éxito requiere no solo entrenamiento sino también planificación, toda la información vinculada a los 58 segmentos de Strava ya se ha publicado y aunque muchos de ellos se irán actualizando si se bate algún récord, podremos ver en directo cómo nos enfrentamos a algunos de los ascensos más emblemáticos del Tour de Francia.