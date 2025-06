¿Tienes más privacidad en tu ordenador o en tu móvil? Esta es la respuesta de un experto en ciberseguridad

En un tiempo en donde la conectividad se encuentra en todas partes, y más en una época en donde los dispositivos electrónicos están al acceso de todo el mundo, uno de los riesgos que más se ha potenciado es el del robo de datos o violaciones de la privacidad de los usuarios cibernéticos.

Esta problemática no se limita únicamente al robo físico de los dispositivos móviles, ya que los delincuentes ya emplean, desde ya muchos años, diferenets tácticas para robarnos nuestros móviles y/o ordenadores sin siquiera obtenerlo, empleando diferentes virus y tácticas para poder conseguir el acceso por parte de los usuarios.

Uno de los más conocidos es el phising, que según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), es aquella práctica que consiste "en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo".

Y, como esta, muchas otras tácticas son las que emplean para poder sacar lo más valioso de los usuarios, siendo esto su información y datos confidenciales. Es por ello que, también hace falta tener en consideración en qué dispositivos son los más seguros para almacenar nuestros datos.

¿Móvil u ordenador?

En este sentido, el experto en privacidad en la web Rave Privacy, quien ha optado por mantener su identidad anónima, ha dado respuesta a la pregunta que atañe a si un ordenador es más seguro y favorece más la privacidad que un móvil o si esto, en cambio, es al revés.

Según Rave, es el teléfono móvil el dispositivo más seguro de entre los dos, porque, al menos en caso de los smartphones y debido a la creciente regularización de las normativas de protección de datos, algunos de ellos, como lo son los dispositivos con sistema operativo iOS o GraphenOS pueden poseer "un alto aislamiento de aplicaciones".

Esto quiere decir que, si el usuario no da permiso a las aplicaciones a comunicarse entre sí, estas no lo harán. En un ordenador, en cambio, esto no ocurre: "Si una aplicación infecta tu ordenador, esta se puede comunicar con casi todo el sistema operativo y, por ende, robar datos de un montón de aplicaciones del sistema operativo de tu ordenador".

Es por ello que el experto en el campo de la privacidad en Internet sentencia que es más seguro y privado un móvil que un ordenador. En otras materias relacionadas con ordenadores y móviles, Rave ha manifestado a sus seguidores que apuesten, si quieren privacidad, por el sistema operativo Linux si se quiere privacidad y GraphenOS en caso de los teléfonos.