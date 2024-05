La última actualización de iOS provoca que reaparezcan antiguos desnudos eliminados, denuncian usuarios

Apple ha lanzado esta semana la última actualización de iOS que lleva el sistema operativo a la versión 17.5. Esta actualización, que incluye mejoras de seguridad, nuevas funciones y algunos cambios estéticos, ha traído un fallo que está provocando que algunos usuarios de iPhone e iPad estén viendo como sus fotos más recientes imágenes que eliminaron hace años, incluidos desnudos .

El medio MacRumors se ha hecho eco de la denuncia de usuarios afectados en Reddit. La persona que comenzó el hilo asegura que fotografías NSFW -abreviatura de Not Safe For Work, referido a imágenes explícitas- que había eliminado hace años estaban de nuevo en su teléfono. “Fui a enviar una foto [a su pareja] y vi que las últimas fotos eran material NFSW que habíamos hecho hace años cuando vivíamos separados (covid, etc.). Pero qué carajo. Fue eliminado permanentemente. Hace años pero mágicamente ha vuelto?? Revisé mi iPad y también tiene fotografías (algunas obras de arte que hice hace años). Me siento tan incómodo“, escribió.

“Aquí igual. Tengo cuatro fotografías de 2010 que siguen reapareciendo como las últimas fotografías cargadas en iCloud. Las he borrado repetidamente”, asegura otro testimonio.

Otro usuario ha señalado que vio aparecer en el álbum Recientes imágenes tomadas en 2016 como si fueran nuevas y otro que “alrededor de 300” de sus fotografías antiguas, algunas de las cuales califica como “reveladoras”, aparecieron en un iPad que había borrado siguiendo las pautas de Apple y posteriormente vendido a un amigo. Otro afectado lo ha calificado como “la peor experiencia de software vivida”.

These just came out of nowhere🫤🫤 this has to be the worst software experience ever. I thought Apple had a solid OS, ever since iOS 16 it's been shambles pic.twitter.com/0e0zIVVovE — I S A A C🦒 (@Isaac_Kea) May 15, 2024

No todos los casos están siendo iguales. Un usuario que no sincroniza su teléfono ni usa iCloud señaló que también ha visto aparecer fotos eliminadas en su iPhone, lo que implica que podrían provenir del almacenamiento del dispositivo. Y otro más señaló un problema similar, pero no con las imágenes sino con los mensajes del buzón de voz. “Después de actualizar a iOS 17.5 en mi Xr, reaparecieron los mensajes de voz que ya había escuchado o eliminado. Antes de la actualización, solo tenía un mensaje de voz sin escuchar, pero ahora tengo 26”, ha explicado en X.

After upgrading to iOS 17.5 on my Xr, voicemails that I had already listened to or deleted reappeared. Before the update, I had only one unheard voicemail, but now I have 26. pic.twitter.com/eqx1buJIx0 — Stacey (@ssmithdev) May 15, 2024

iOS ofrece a los usuarios la opción de restaurar fotos eliminadas, pero después de 30 días se supone que son eliminadas permanentemente. Sin embargo, en un sistema operativo cuando se elimina un archivo este no desaparece, sino que se borran las referencias al mismo, de forma que queda oculto al usuario pero permanece hasta que el espacio que ocupa es reescrito para albergar otros datos. Es lo que permite que haya programas de software que pueden recuperar archivos previamente eliminados.

MacRumors señala otras posibles explicaciones. Según el medio, el fallo podría deberse a "un error de indexación, corrupción de la biblioteca de fotos o un problema de sincronización entre dispositivos locales y Fotos de iCloud. Otra posibilidad es que al intentar solucionar un error de sincronización de fotos que ocurrió en iOS 17.3, Apple sin darse cuenta haya provocado un nuevo problema de sincronización que puede involucrar copias de seguridad de iCloud”. Apple, por el momento, no se ha referido a este fallo de iOS 17.5.