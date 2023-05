La USAF lanza por primera vez en dos décadas un concurso para construir un nuevo avión de combate

La Fuerza Aérea de EE. UU. ha lanzado formalmente un concurso para construir su nuevo avión de combate, el primero del Pentágono en dos décadas. El ganador se seleccionará el próximo año, según publica la web Defense One. La estrategia de adquisición para la aeronave Next Generation Air Dominance (NGAD), “incorpora las lecciones aprendidas de los recientes programas de adquisición de la Fuerza Aérea y aprovechará los estándares de arquitectura abierta”, explicaron en un comunicado hecho público hoy jueves. “Este enfoque permitirá al gobierno maximizar la competencia a lo largo del ciclo de vida, brindar una base industrial más grande y con mayor capacidad de respuesta y reducir drásticamente los costos de mantenimiento y sostenimiento”.

Este comunicado de solicitud "comienza formalmente el proceso de selección de fuentes" para NGAD, dijo el comunicado, que casi no ofreció detalles sobre el "contrato de desarrollo de ingeniería y fabricación", excepto que su ganador será elegido en 2024. La solicitud real enviada a las empresas se clasifica "para proteger las ventajas operativas y tecnológicas", dijo el servicio.

Esta oferta no incluye " aviones de combate colaborativos", los drones que volarán junto a los cazas tripulados, según el comunicado.

La Fuerza Aérea, que reveló en 2020 que voló un prototipo NGAD que batió “muchos récords en proceso”, ha revelado poco más sobre el programa. Incluso las identidades de las empresas que realizan el trabajo de desarrollo permanecen en secreto. Lockheed Martin y Boeing son las dos únicas empresas estadounidenses que actualmente fabrican aviones de combate. Pero Northrop Grumman, que construye el nuevo bombardero B-21 Raider de la Fuerza Aérea, es un importante proveedor de ambos, ya que proporciona estructuras de aeronaves y componentes electrónicos para el F-35 Lightning II, el F/A-18 Super Hornet y el bloqueador EA-18G Growler. .

El NGAD reemplazará al F-22 Raptor, un caza furtivo de quinta generación que se considera uno de los mejores aviones de combate aire-aire jamás construidos, capaz de volar a velocidades supersónicas sin usar un dispositivo de poscombustión y tiene motores de empuje vectorial que le dan más maniobrabilidad que los aviones de la generación anterior.

Se supone que NGAD es el primer caza de sexta generación del ejército estadounidense. La Marina de los EE. UU. tiene un programa similar con el mismo nombre que está trabajando para construir un caza de sexta generación, al que llama F/A-XX.

La Fuerza Aérea eligió por última vez un nuevo avión de combate en 2001, cuando seleccionó el Lockheed Martin X-35 sobre el Boeing X-32. Las empresas desarrollaron aviones X a fines de la década de 1990. En Europa, Reino Unido, Italia y Japón están trabajando juntos para desarrollar un caza de sexta generación, mientras que Francia, España y Alemania tienen un proyecto similar propio, el FCAS o Futuro Avión de Combate Europeo.

La Fuerza Aérea solicitó 1.900 millones de dólares en fondos de investigación y desarrollo para el proyecto NGAD en su solicitud de presupuesto fiscal 2024 enviada al Congreso a principios de este año.

“La plataforma NGAD es un elemento vital de la familia de sistemas Air Dominance que representa un salto generacional en tecnología sobre el F-22, al que reemplazará”, dijo el secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, en un comunicado. "Incluirá atributos como letalidad mejorada y las habilidades para sobrevivir, persistir, interoperar y adaptarse en el dominio aéreo, todo dentro de entornos operativos altamente disputados. Nadie hace esto mejor que la Fuerza Aérea de EE. UU., pero perderemos eso ventaja si no avanzamos ahora”, dijo Kendall.

Kendall dijo anteriormente que el servicio planea comprar 1,000 CCA : 300 F-35 obtendrán dos drones cada uno, al igual que 200 aviones NGAD. El secretario dijo que quiere que la producción de CCA comience antes del final de la década y alcance la capacidad operativa en un cronograma "comparable" con el programa NGAD.

Lo que sí que se sabe del futuro caza de EE UU es que el diseño del NGAD se aleja del de los aviones de combate tradicionales y se asemeja más a un avión invisible de gran alcance, una especie de bombardero B-21 a menor escala. Un antiguo comandante del Comando de Combate Aéreo norteamericano, el general Herbert “Hawk” Carlisle, ya afirmó en 2017 que el NGAD podría ser un “avión de combate de penetración”, con gran alcance y más difícil de detectar por el radar que los modelos anteriores.

Estas aeronaves de sexta generación controlarán enjambres de drones de combate desechables y dispondrán de armas de alta energía capaces de derribar misiles aire-aire y tierra-aire para defenderse de ataques enemigos. Los cazas NGAD tendrán un coste inicial más caro pero, según la fuerza aérea norteamericana, su diseño permitirá que las siguientes generaciones sean mucho más baratas.

La filosofía modular de los NGAD permitirá cambiar bloques de hardware y software para tener nuevas generaciones siempre con la última tecnología, “tuneados” para adaptarse a unas condiciones tácticas y estratégicas que están cambiando a un ritmo nunca visto en la historia bélica del planeta. Con ese ritmo de desarrollo y despliegue, estos nuevos aviones de EE UU tendrán vidas más cortas que los actuales, algo que también contribuirá a reducir el coste operativo de los programas. El F-35 tiene una vida operativa estimada de unas cinco décadas, pero los NGAD sólo durarán de 12 a 15 años.

Los expertos no creen realmente que el programa NGAD esté listo para antes de que acabe esta década. John Venable, miembro de la Heritage Foundation y antiguo piloto de la USAF, declaró a Defense News que “podría ocurrir [para 2030], pero las probabilidades están en contra de que ocurra”.

Heather Penney, otra ex piloto de la USAF y ahora miembro del Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales, piensa igual. “Tengo un gran escepticismo en cuanto a que el NGAD alcance una producción significativa a pleno rendimiento… a finales de la década”, aseguró. “Sería realista esperar que la producción a pleno rendimiento no se produzca hasta algún momento de la década de 2030. Me encantaría que las Fuerzas Aéreas demostraran que esto es un error”, agregó.

Lo que está claro es que Washington ha estado “pisando el acelerador” con respecto a la producción de diseños aeroespaciales nuevos y mejorados desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente.