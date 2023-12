El vídeo viral de TikTok en el que un gato salva a su dueño atrapado en la terraza.

Que un vídeo protagonizado por gatos sea un éxito en Internet es habitual y dice mucho del carisma y atractivo de estos animales para muchas personas. No lo es tanto el motivo por el que lo ha hecho uno protagonizado por el usuario Ishak y su gato, quienes protagonizaron una situación con una solución inesperada. El joven se había quedado encerrado en la terraza de su casa y fue su gato el que le rescató de la complicada situación.

El vídeo muestra la grabación de cómo el gato, al que se refiere como "minino" pero no por un nombre propio, logró abrir la puerta corredera que le impedía el paso al interior del piso. Actualmente, tras una semana publicado en la cuenta de @ben4ich4.ish44k, alcanza casi 15 millones de visualizaciones y ha generado casi 18.000 comentarios por parte de otros usuarios. Todo un éxito viral.

La secuencia arranca con Ishak en la terraza y llamando la atención del gato que se encuentra al otro lado de la puerta acristalada. El gato, apoyado en el brazo de una silla junto a la puerta cerrada, se incorpora y trata de responder a los toques que el joven da en la puerta indicando la altura del pestillo que la abre. "Minino, ábreme aquí por favor… ¿Tú no me puedes abrir? Mira, ábreme aquí. Baja eso, fuerte", le indica al felino.

El gato, que parece estar intentando tocar a su dueño con las patas a través del cristal, termina acertando en el pestillo y ejerce la presión necesaria para que Ishak pueda desplazar la puerta corredera. La alegría del dueño del hábil gato es perfectamente entendible, aunque tal y como él mismo comenta, tenía otra alternativa si el gato no lograba abrir la puerta: facilitar las llaves del piso al vecino, a través del balcón, para que le abriera.

Otros usuarios han reaccionado con humor al simpático vídeo. Entre los comentarios más destacados, un usuario señala que el gato razonó que "si lo dejo afuera no me va a dar de comer" y otro que "me acaba de abrir el gato".