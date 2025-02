WhatsApp deja atrás su forma tradicional de hacer llamadas: nada será igual debido a esta actualización

Las redes sociales no son solamente un medio en el que entretenerse o en el que plasmar a los seguidores cómo es la vida de una persona. También son una forma de comunicarse, las cuales dejaron en segundo plano a los antiguos SMS que se enviaban aquellos que tuvieran un móvil. Gran ejemplo de ello es la plataforma WhatsApp, la cual tiene más de 2.000 millones de descargas distribuidas en más de 180 países.

Esta app posibilita realizar llamadas y enviar mensajes de manera simple, segura y confiable a nivel internacional. Según la página web de esta empresa, tienen como deseo "permitir que las personas se comuniquen en cualquier parte del mundo, sin barreras". En este sentido, y en vista de la ambición por garantizar un buen rendimiento de sus servicios a los clientes, han incorporado nuevas actualizaciones para que las funciones de la aplicación sean lo más eficaces posibles.

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp?

Se trata de una nueva modificación para realizar llamadas a aquellos contactos que no se tienen agregados en el smartphone, ya que ahora habrá un marcador en la pestaña de las propias llamadas donde se podrá incluir el número de teléfono con el que se quiere contactar.

Esta función es exactamente igual que la que ya está incorporada en el sistema de llamadas normales de los móviles, donde también se puede llamar a quien sea indistintamente de tenerle registrado o no. Lo bueno en este caso por parte de WhatsApp es que este servicio es totalmente gratuito, por lo que esta es una gran opción para aquellos que no tengan una póliza en la que no se les incluyan minutos ilimitados.

Cuando se vaya a ingresar el número del usuario al que se quiere contactar, la plataforma indicará si está dado de alta o no en WhatsApp; en caso de ser afirmativo, la plataforma incluirá una certificación que indicará que es posible realizar la llamada y, en caso de no contar con esa verificación, no será posible realizarla porque eso supone que el destinatario no tiene descargada esta red social.

¿Qué hay de nuevo en la nueva actualización de WhatsApp?

Esta actualización no solo ha traído consigo esta novedad, ya que son varias las otras funcionalidades que se han incluido en el servicio, también relacionadas con las llamadas. Ahora, se mejorará la calidad, tanto a nivel de audio como de video, de las videollamadas. Ahora también se va a poder enviar un enlace a los participantes que se quieran incluir en estas reuniones virtuales y también se contará con nuevos efectos de sonido para animar el rato en el que se esté contactando con alguien. Estas son las nuevas funciones disponibles tan para Android como para IOS:

Nuevas funciones de la última actualización de WhatsApp