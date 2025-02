Qué es el ‘modo canario’ de WhatsApp y cómo tenerlo en tu móvil

WhatsApp no es una aplicación particularmente personalizable. Más allá de cambiar los fondos de pantalla de los chats, ofrece una experiencia visual unificada y no vas a encontrar grandes diferencias entre cómo se ve tu WhatsApp y el de cualquier otro móvil. Sin embargo, con una base de usuarios tan amplia, no es de extrañar que algunos recurran a métodos alternativos para lograrlo. Y aquí es donde entra el llamado ‘modo canario’ de WhatsApp.

El modo canario, al igual que el ‘modo rojo’ o similares que en algunos momentos han cobrado popularidad, no responde a ninguna función nativa de WhatsApp, sino que es una forma de personalizar la app para que se vea diferente,cambiando el clásico icono de la app por la imagen, en este caso, de un canario. Si eres aficionado a estas aves, probablemente agradecerás el cambio.

La forma de conseguirlo es sencilla, utilizando una aplicación de tipo launcher si se trata de un smartphone Android o con la función Atajos si es un iPhone. En el primer caso, un launcher añade una interfaz alternativa al móvil con la que el usuario puede controlar la pantalla de inicio y varios aspectos de la forma en que se interactúa con el dispositivo.

Los launchers pueden variar en términos de funciones y capacidades, pero generalmente ofrecen opciones para personalizar el diseño, cambiar el fondo de pantalla, agregar o quitar widgets, organizar las aplicaciones en carpetas y ajustar otros aspectos visuales y funcionales de la interfaz del dispositivo.

La mayoría de fabricantes utilizan su propio launcher con el que personalizan sus móviles sobre el Android de Google y ayudan a distinguirlos de la competencia. También están los launchers de terceros, entre los que el más conocido es Nova Launcher, que cuenta con más de 50 millones de descargas en Google Play. Entre otras funciones, Nova Launcher permite cambiar el icono de las aplicaciones en el móvil y sustituirlo por cualquier imagen que se desee. En el caso de WhatsApp, por un icono de un canario o, si se prefiere, por algo completamente diferente.

Cómo tener el modo canario de WhatsApp en Android

Debes seguir estos pasos:

Instala Nova Launcher en tu móvil Android.

Busca y descarga la imagen que vas a utilizar. También puedes crearla con herramientas de IA como ChatGPT o Grok.

Mantén pulsado el icono de WhatsApp en la pantalla de inicio para que aparezca un menú emergente.

Pulsa en el icono del lápiz para editarlo y selecciona la imagen con la que quieres sustituir el logo clásico de WhatsApp.

Cómo cambiar el icono de WhatsApp en un iPhone

El sistema operativo iOS permite realizar este tipo de modificación sin necesidad de aplicaciones externas, con la función Atajos. Sigue estos pasos: