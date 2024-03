WhatsApp impide la captura de pantalla de fotos de perfil

En los últimos dos años WhatsApp ha tomado varias medidas para reforzar la seguridad de su plataforma. Ya es posible seleccionar opciones para que solo veamos una vez una imagen o un vídeo o que no debamos preocuparnos si estos se reenvían. Y ahora, para subir el estándar un poco más, Meta está implementando el bloqueo de capturas de pantalla para las imágenes de perfil en WhatsApp.

Ya se había comenzado a trabajar en esta opción en febrero, pero no se había anunciado oficialmente el lanzamiento de la función, una que parece estar probándola ampliamente con una inserción del lado del servidor. De hecho, hemos intentado realizar una captura de pantalla, con distintos sistemas operativos y no ha sido posible. En estos casos WhatsApp muestra un error que dice que no puede tomar una captura de pantalla debido a restricciones de la aplicación.

Lo que sí se puede hacer es, como vemos en la imagen, es tomar una foto con otro móvil. O y esto quizás cambie en el futuro, hacer capturas de perfiles de grupos de WhatsApp. Quizás en este caso porque se supone que formamos parte del mismo y tenemos los permisos. O porque suelen ser imágenes genéricas.

El bloqueo de capturas de pantalla estaría habilitado de forma predeterminada. No necesitamos actualizarlo y tampoco podemos desactivarlo en ninguno de los sentidos: ni podemos permitir que hagan capturas de nuestro perfil, ni existe la opción para realizar una en un modo oculto.

Eso sí, es posible realizar una captura de pantalla de la mini ventana emergente que aparece cuando toca la foto de visualización de un contacto en la lista de chat. Obviamente, puedes hacer clic en una imagen de la foto de perfil desde la cámara de otro teléfono. O puede usar WhatsApp Web o la aplicación de escritorio para tomar una captura de pantalla de la imagen de la persona desde su PC. Aun así, esta característica de privacidad de WhatsApp debería dificultar la vida de estafadores y acosadores.

Una vez que Meta implemente oficialmente el bloqueo de capturas de pantalla para imágenes de perfil, tendrá una ventaja sobre Signal. Si bien esta última es una plataforma de comunicación más centrada en la privacidad, no impide que los usuarios tomen capturas de pantalla de las imágenes mostradas. Incluso Telegram carece de una opción para evitar el bloqueo de capturas de pantalla de la imagen de perfil.

Dado el aumento de estafas que rondan en redes sociales, el bloqueo de capturas de pantalla para las imágenes de perfil es un cambio bienvenido. No evitará que intenten engañarnos, pero al menos lo pondrá un poco más difícil.