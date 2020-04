La irónica victoria de España en un Festival de Eurovisión organizado por RTVE

Para una vez que ganamos... Pero de qué manera. Hace años que España no logra salir de la cola de la clasificación del Festival de Eurovisión, por muchas actuaciones románticas, originales y con grandes voces que nos representaran. El año pasado, la adrenalínica canción que cantó “Miki”, “La venda”, no llegó ni a rozar lo que auguraban las expectativas de los concursantes. Y tampoco lo hizo “Tu canción” cuando en 2018 la entonaron los supuestamente enamorados Alfred y Amaia. Este año el “Universo” de Blas Cantó parecía ser uno de los preferidos de la edición. Sin embargo, el festival también ha sido víctima de la crisis del coronavirus y no se ha celebrado convencionalmente, sino de forma online y organizado por RTVE.

Por esto extraña a la vez que sorprende que, de repente, sea España la ganadora de Eurovisión 2020. Hemos dado un salto mortal para colocarnos en el Top 5 del palmarés de una insólita edición que, qué casualidad, ha sido organizada por RTVE y sale España ganadora. Hay que agradecer a la cadena ese esfuerzo por no dejar que se esfume el espíritu eurovisivo, planteando pocos días después del anuncio de cancelación de la edición una alternativa, aunque sea, vía online. Sin embargo, tampoco se puede dejar pasar esa manera de RTVE de aprovecharse de la situación. Por supuesto, sin desmerecer el talento y calidad de Blas Cantó y “Universo”.

Con un total de 7.599 puntos, es decir, el 34% de los votos, el representante de España se ha convertido en el vencedor de la 65ª edición del Festival de Eurovisión. Un triunfo aplastante, pues le sigue de lejos Grecia, con un total de 2.177 puntos. Lituania, Rusia y Bulgaria completan el Top 5, equilibrando así los sorprendentes dos primeros puestos. Para cualquier “eurofan” habrá sido una sorpresa esta clasificación. Sin embargo, en una situación como la actual hay que apreciar lo que se tiene y, cómo no, quedarnos con la duda de qué habría pasado con Blas Cantó de haberse celebrado el festival en su forma tradicional.