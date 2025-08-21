LaSexta promociona la vuelta de 'Aruser@s', que se expande con una nueva edición los fines de semana

La nueva temporada televisiva está a la vuelta de la esquina y la mayoría de programas ya están poniendo fecha a su regreso. Es el caso de 'El Hormiguero', que empezará su vigésima temporada a partir del 1 de septiembre y 'Aruser@s', que ha adelantado su vuelta de vacaciones al próximo lunes 25 de agosto.

El programa de Alfonso Arús comenzará su octava temporada con el objetivo de mantener su liderato en las mañanas de laSexta y conquistar la franja de los fines de semana con el estreno de una entrega especial los sábados y los domingos, de 9:00 a 11:00 horas, que tendrá al frente al hijo del presentador catalán, Hans Arús. A partir del 6 de septiembre, el programa repasará lo mejor de la semana y contará con material inédito y secciones propias que irán cebando en el programa diario a lo largo de la semana.

De esta forma, Atresmedia vuelve a apostar por el formato 'Aruser@s Weekend', que nació en 2022 y se emitió durante siete meses en las tardes de los sábados, pero esta vez para darle una continuidad en las mañanas al programa semanal. Aunque, en esta ocasión, Alfonso Arús no participará en el espacio.

Como viene siendo habitual, el presentador nacido en Barcelona madrugará para trasladar, a partir de las 7:00 horas, la actualidad durante cuatro horas de emisión en directo, mediante una fórmula que combina el humor y el entretenimiento con la información.

A él se sumarán los colaboradores Paula del Fraile, Christian Calcerrada, Elizabeth López, David Broc, Óscar Broc, Andrés Guerra, Sebastián Maspons, María Moya, Cris Dalmau, Javier Ricou y Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', que enriquece el programa con análisis, divulgación y un sello propio que refuerza su identidad.