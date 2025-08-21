'TardeAR' sale al parking de Mediaset para confirmar al quinto concursante de 'Supervivientes All Stars'

Desde el parking de Mediaset hasta los Cayos Cochinos. Sonia Monroy es la quinta concursante confirmada de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', según ha desvelado este jueves Mediaset durante la retransmisión de 'TardeAR', que ha salido del plató hasta el aparcamiento de la calle Fuencarral para acoger a la actriz española.

Con su inseparable mono de peluche, la que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2011, ha expresado su felicidad por volver al formato y su voluntad para "darlo todo como siempre", aunque no ha ocultado que los nervios también se han apoderado de ella en los últimos días.

El programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto ha recordado su paso por la isla hace 14 años, donde fue salvada por el público hasta en ocho ocasiones y se quedó a las puertas de la final, momento en el que se derrumbó en el suelo durante varios minutos sin poder reaccionar. Por ello, la cantante ha asegurado que no vuelve "ni por dinero, ni por fama", sino por todos aquellos que creyeron en ella en su momento.

En su vídeo de presentación, la fundadora del grupo Sex Bomb anuncia su participación vestida como una auténtica guerrera y aludiendo a su peripecia en Hollywood: "El Oscar es para mí porque vuelvo a Honduras más guerrera que nunca ¡De Hollywood a Honduras, Sonia Monroy, guerrera!".

De esta forma, Sonia Monroy se une a los ya anunciados Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila y Elena Rodríguez, que se enfrentarán a una nueva experiencia aún más extrema y exigente en las denominadas islas "armonía" y "caos".

El resto de nombres seguirán desvelándose en los últimos días, pero uno de ellos sobrevuela por encima de todos y no es otro que el de Adara Molinero. Durante el magacín producido por Unicorn Content, algunos de los colaboradores hablaban de la hija de Elena Rodríguez dando por hecho su participación, aunque el presentador rápidamente les ha frenado, manifestando que aún no se había hecho oficial.