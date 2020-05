El homenaje a Daenerys de los fans de “Juego de Tronos”: “Vamos a recordarla como se merece”

“Juego de Tronos” es una de las grandes series de la última década. Desde que emitió su primer episodio en 2011, la serie, basada en los libros de George R. R. Martin, se ganó capítulo a capítulo el reconocimiento del público a través de una historia elaborada y sorprendente. Y el éxito no solo fue por su historia, sino también por su fotografía, sus sorprendentes tramas y un inmejorable reparto. Hace un año se emitía la octava y última temporada de “Juego de Tronos”. La última, pero también la más polémica: se dio la paradoja de que una de las mejores series del momento tuvo uno de los finales más polémicos y despreciados por gran parte del público. Y esta decepción de muchos de los seguidores de la serie no se quedó ahí, sino que aún hoy sigue revolucionando las redes sociales el “injusto” final de la serie en general y de un personaje en particular: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Hoy hace un año se emitía el quinto capítulo de la última temporada de “Juego de Tronos”, episodio que dio bastante sobre lo que hablar a unos seguidores que no daban crédito ante lo que veían. Desde un café de Starbucks que se coló en una de las escenas hasta la polémica lucha en Invernalia contra los Caminantes Blancos en anteriores episodios, los espectadores se preparaban el 13 de mayo de 2019 para una nueva entrega en la que esperaban esperanzados que se arreglaran los desperfectos. Sin embargo, este quinto capítulo volvió a crear escisiones entre las opiniones del público.

Hoy cumple un año el mental breakdown de Daenerys pero no quiero hablar de eso porque prefiero que la recordemos llorando con la mejor escena de toda la serie pic.twitter.com/NABQmlNmsv — Micaela (@MikhaIeesi) May 13, 2020

El episodio mostró desde el principio a una Daenerys que se sentía sola y traicionada. Tras asistir a la muerte de Missandei y la de uno de sus dragones, vio cómo Varys -a quien ejecuta-, Tyrion Lannister (Peter Dinklage) y Jon Nieve (Kit Harington) también le habían engañado. Fue entonces cuando la Reina de Dragones decidió infundir el caos. Daenerys no permitió clemencia para Cersei (Lena Headey) ni escuchó ningún tipo de consejo y se dirigió a arrasar Desembarco del Rey. Montada en su dragón, eliminó todas las murallas y abrasó la ciudad, sin atender a las miradas de una población inocente ni a la rendición de los soldados.

despues de un año del final de Game of thrones Daenerys targaryen es TT. Nada mas que añadir sobre cual ha sido el personaje mas iconico. pic.twitter.com/aSE6t4VL7o — Talifarys♀ (@Talifana_GH) May 13, 2020

Fue esta caída en la locura la que muchos espectadores no entendieron en la octava temporada. Un giro inesperado en el que ponían a Daenerys Targaryen, uno de los personajes más justos y reconocidos de la serie, como la mala de la película. Muchos sostenían que esta pérdida de juicio del personaje de Clarke se habría entendido si la serie lo hubiese explicado de manera más lógica, pero criticaban que el desenlace de una serie del nivel de “Juego de Tronos” se realizara en tan pocos episodios. Un final “deprisa y corriendo”. A este desencanto se sumó el final que tuvo el personaje, tan inesperado como criticado por los fans, que pedían una despedida más digna a uno de los principales de la serie.

365 días después de la emisión de este quinto capítulo, los seguidores de “Juego de Tronos” vuelven a entrar en la polémica convirtiendo a Daenerys en TT en Twitter. Vuelve el debate de por qué se dio ese final a La que no arde, por qué no debería haber sido así o por qué “Juego de Tronos” se merecía otro desenlace. Mientras que algunos siguen apoyando que era un giro esperado, otros continúan despreciándolo y esperanzados de que en un futuro se pueda hacer justicia a la ficción. Mientras que un usuario dice que hoy “hace un año la humanidad presenciaba cómo dos productores sin talento arruinaban a una de las mejores protagonistas de los últimos años volviéndola una loca genocida”, otro opina que “la idea de convertir a Daenerys en la villana final de ‘Juego de Tronos’ tras construirla en la heroína durante 8 años fue una idea genial”.

Hace un año, Daenerys quema y arrasa King's Landing en el episodio 8x05 de “Juego de Tronos”: 'Las campanas'.pic.twitter.com/vXw3fChTAK — Multiverso (@MultiversoTM) May 13, 2020

Hace un año exactamente la humanidad presenciaba como dos productores ejecutivos sin talento arruinaban a una de las mejores protagonistas de los ultimos años volviéndola una “loca” “genocida” pic.twitter.com/O5UiA2doBk — 9000 (@9000x) May 12, 2020

La idea de convertir a Daenerys en la villana final de Juego de Tronos tras construirla como la heroína a lo largo de 8 años fue una idea genial.

La manera de llevarla a cabo fue uno de los peores desastres narrativos de la historia. pic.twitter.com/4dMjfzl1Ka — EricLostie (@Eric_Lostie) May 13, 2020

Un año después Daenerys es TT. No voy a decir quién ha sido el mejor personaje, a las pruebas me remito pic.twitter.com/d8r513jVE8 — Colmillitos afilados 🐺 🏳️‍🌈 (@TargaryenAGR) May 13, 2020

Creo que ese era el destino de Daenerys, ella siempre dijo que quemaría ciudades y repitiendo que el trono era suyo.



Pero si la evolución de un personaje hacia la locura que debería ocurrir en un par de temporadas la metes en tres capítulos, pues queda como el culo. https://t.co/xwsSIhSvfo — Esther Martín (@esthermgray) May 12, 2020