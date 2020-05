Netflix aprovecha el Día del Orgullo Friki y anuncia fecha para “Orígenes secretos”

Hoy se celebra el Día del Orgullo Friki en todo el mundo y no iba a pasar de largo en los planes de Netflix. Cada 25 de mayo, en conmemoración del lanzamiento en 1977 de “Star Wars", se potencian las iniciativas y proyectos en homenaje a las series y películas que estén rodeadas de un gran fenómeno fan. Y, aunque la crisis del coronavirus no permita salir de casa aún a algunas personas, esto no será motivo para dejar de disfrazarse de sus personajes favoritos como cada año. Asimismo, para la celebración, Netflix ha puesto fecha de estreno para una película que, tan solo echando un primer vistazo a su tráiler, recuerda a la gran “The Big Bang Theory”. Se trata de “Orígenes Secretos”, cinta que llega a la plataforma el 28 de agosto.

La película está dirigida por David Galán Galindo y protagonizada por Javier Rey, Verónica Echegui, Brays Efe, Antonio Resines y Ernesto Alterio. Completan el elenco Carlos Areces, Juanfra Juárez y Álex García, con la colaboración especial de Leonardo Sbaraglia. Narra cómo un asesino en serie está sembrando el caos en Madrid en pleno 2019. Personas anónimas y sin conexión están siendo asesinadas imitando las primeras apariciones de los superhéroes más conocidos. Por su parte Cosme, el mejor detective de su comisaría, está a punto de jubilarse contra su voluntad y David es su relevo, un joven e impulsivo. Ambos tendrán la misión de encajar las piezas del juego.

En esta aventura contarán con la ayuda de Jorge Elías, hijo de Cosme, entrañable friki y dueño de una tienda de cómics, y de Norma, jefa de ambos y amante del manga y del cosplay. “Dicen que algunas veces hay que ponerse el traje y salir a hacer de este mundo un lugar mejor. Puede que esta sea una de ellas”, explican desde Netflix.