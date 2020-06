“Los Simpson” vuelven a hacerlo: predijeron el apagón de la Casa Blanca

Tras el asesinato de George Floyd bajo custodia de un policía en Minneapolis (Estados Unidos), miles de estadounidenses han salido a las calles para exigir justicia y para protestar contra el racismo, asentado en el país aún tras años de discriminación y lucha. Ante la tensión, la Casa Blanca apagó todas sus luces en la noche del 31 de mayo, imagen que dio la vuelta al mundo -tanto como las múltiples escenas que están dejando las protestas por Floyd-, de tal manera que los fans de “Los Simpson” no pudieron dejar escapar un nuevo paralelismo de la realidad con la ficción.

La familia de Springfield no deja de sorprender a sus seguidores: no es la primera vez que, en la vida real, ocurre algo que ya se ha emitido con anterioridad en algún capítulo de la serie. Ocurrió con el coronavirus, así como con la elección de Donald Trump como presidente de EE UU y, ahora, ha vuelto a pasar: “Los Simpson” predijeron que la Casa Blanca apagaría sus luces. Eso sí, los motivos del apagón en la serie no son los mismos que los reales.

Sea como fuere, las imágenes de la serie donde aparece la Casa Blanca apagada, así como un grupo de personas con antorchas en sus puertas han revolucionado, de nuevo, las redes sociales. Hasta tal punto, que se ha hecho viral un comentario en el que los seguidores esperan que “Los Simpson” no sigan adivinando cosas, pues en el capítulo, y este es el motivo por el que en la serie se apagan las luces, aparece Trump en un ataúd...

Creo que ya es hora de que los Simpson nos empiecen a dar miedo.

