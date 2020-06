Ayax tacha de “inútiles” a Eva y Hugo de “OT 2020” por versionar una canción suya: “Qué asco”

A pocas horas de la final -hoy a las 22:05 en La 1-, “OT 2020” sigue siendo foco de atención pero no solo por la despedida de la edición, sino por ser el centro de alguna polémica. La edición actual no deja de dar motivos para ser la más insólita de la historia del programa, tanto por haberse visto afectada por la crisis del coronavirus, como por otras situaciones que han creado debate en redes sociales desde que comenzó a emitirse. Desde el guiño taurino de Estrella Morente hasta los comentarios inoportunos de Natalia Jiménez, miembro del jurado, los espectadores han tenido entretenimiento de sobra con la presente edición. Ahora, se les suma un episodio más, esta vez de la mano del cantante Ayax.

Ayer, en la Academia, Hugo y Eva estuvieron cantando una canción del rapero, que canta junto a Prok, “Reproches”. Se trató de una versión que los “triunfitos” hicieron con el único objetivo de cantar y pasarlo bien. Sin embargo, el resultado no es el que habrían esperado. Varios seguidores de Ayax le enviaron el vídeo en el que los finalistas improvisaban su tema y él no se cortó en su reacción: “No me paséis más a los dos inútiles de OT porque cada vez que me los pasáis estoy más cerca de pedir que los demanden”, aseguró. “¡No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas! Qué asco”, añadió en referencia al cover de Hugo y Eva.

Poco más hizo falta para que los seguidores, tanto del rapero como del programa, encendieran las redes sociales. Sobre todo, parecían mayoría los que señalaban que las descalificaciones realizadas por Ayax a los dos concursantes eran desproporcionadas.

Hugo y Eva cantando reproches en el directo me han hecho el día #CanalOT8J pic.twitter.com/bFlDf4V3M3 — sofia (@sofiaborjaa) June 8, 2020

ayax ha publicado esto en Instagram y siendo fan de su música y habiendo ido a sus conciertos, le he tenido que responder #CanalOT9J pic.twitter.com/fc8OA1O3I2 — Everglow (@aitanabonet) June 9, 2020

Mira que no me gusta nada OT, pero te imaginas estar tranquilito cantando tu canción favorita, meterte en Instagram al salir y ver esto? Ayax cada día se supera más pic.twitter.com/C3OQU2kHzX — Marcos Barrera 🇮🇨 (@marcosbarreram) June 9, 2020

POLÉMICA 💣



Hugo y Eva ayer estuvieron cantando una canción de Ayax. Hoy Ayax ha respondido al fandom que le etiqueta al vídeo mediante stories: #CanalOT9J #OTDirecto9J pic.twitter.com/nK7WsjMCRc — O P E R A C I Ó N T R I U N F O 2 0 (@OpinandOt20) June 9, 2020