El alcalde de Málaga, sobre el PP y el PSOE: "Deberían de ir hacia el centro por el interés de España"

En medio de la crisis nacional por los incendios que continúan arrasando con parte del territorio español, hay quienes aprovechan para apostar por la unión por "el bien de España". Esto es lo que opina a día de hoy Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. El político andaluz ha conectado hoy con 'Espejo Público' para reafirmar su opinión y hacer un llamamiento a la cooperación.

"Es muy bueno que los dos grandes partidos históricos de la democracia española traten de ir hacia el centro, ambos desde su posición", ha señalado el primer edil malagueño, quien se encuentra inmerso en la celebración de la tradicional Feria de Agosto de Málaga.

Remar a favor de un país

Según Francisco de la Torre, solaparse y acercar posturas es algo beneficioso, ya que "permite cooperar, coordinarse, plantear acuerdos y Pactos de Estado que piensan en el interés de España por encima de la estrategia". Si bien podría parecer algo improbable de primeras, el malagueño ha querido demostrar que algunos puntos del programa del PP en el congreso de julio "son de centro, centroizquierda".

Sobre los incendios que actualmente azotan el noroeste de España, De la Torre ha querido mandar un mensaje de fuerza y de solidaridad con los afectados. "Los incendios son una pérdida para todos", recalca el alcalde andaluz.

Para finalizar su conexión con el magazine de actualidad de Antena 3, el alcalde ha visto necesaria lanzar una petición para "sumar esfuerzos y cooperar entre administraciones". Francisco de la Torre sostiene que lo primordial es "hacer un protocolo de actuación inmediata", que permita acelerar la mitigación de los fuegos.