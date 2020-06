Así es Nia, la “hija" canaria de Beyoncé

Nía es de Las Palmas de Gran Canaria y tiene 26 años (02/01/1994). Ha estudiado el Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas. Se presentó al casting de OT 2020 con formación en técnica vocal y música moderna. Perteneció al Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Durante 3 años fue parte del elenco del musical “El Rey León”. Ha viajado por muchos países como cheerleader y actualmente trabaja en Lío, un dinner show de Ibiza. Le gusta mucho escuchar a Marc Anthony y Jennifer López, entre otros, según el perfil publicado en la web de TVE.

La canaria ha sido sinónimo de trabajo, de superación, de fuerza y de perfección desde el primer momento en que entró en la Academia. Nada ha supuesto un obstáculo insalvable para Nia, que ha superado con creces cada reto que se la ha puesto delante gracias a su tesón y perseverancia. Ha protagonizado algunos pases de micros memorables.

Nia se presentó en la “Gala 0” con “Il Like It” de Cardy B y Bad Bunny. Y desde entonces puede presumir de no haber estado nominada en ninguna de las galas de Operación Triunfo 2020 y de ser la responsable de una de las poquísimas ovaciones unánimes del jurado, aplaudiendo de pie su inolvidable “Run The World (Girls)”, que la llevó a alzarse como favorita en la Gala 5.

La concursante bordó su interpretación del tema de Beyoncé en el que voz y baile cobraban el mismo protagonismo. Nia no solo se llevó el aplauso del público y del jurado, sino que su espectacular aparición roza ya los tres millones los de visitas en Youtube. Su actuación está considerada como la mejor de la historia el concurso y está dentro del top 20 de tendencias de la plataforma.

La canaria se ha alzado con paso firme como ganadora de Operación Triunfo 2020 y muchos, usando el título de su single como pretexto, la definen ya como “la novena maravilla”.

Su single

El single de Nia se titula “8 maravillas” y hace alusión a las 8 islas canarias, su tierra. Nació dentro de la Academia con la ayuda de varios de sus compañeros: Bruno sacó los acordes y Jesús y Gèrard le dieron el empujón final, junto a Alfonso, concursante de la edición de OT 2018, que, le echó un cable durante el confinamiento. El resultado ha sido una canción con sabor latino y llena de ritmo: “Quiero llegar al público con el sabor que tenemos los canarios”.