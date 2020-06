Poderío y sabor latino: Nia triunfa en un «Operación Triunfo» insólito

No ha sido una edición fácil, pero no por ello insuperable. Al contrario, como bien señaló Noemí Galera, directora de casting de Gestmusic y de la Academia, durante una rueda de Prensa ayer acerca de «Operación Triunfo 2020», en primer lugar hay que poner en valor «el esfuerzo de todo el equipo, porque parar durante dos meses por una pandemia mundial y poder poner en pie este programa es dificilísimo». La edición comenzó fuerte y ha terminado aún más potente. Al principio, se presentó como un «OT» novedoso y con cambios en su dinámica. Sin embargo, nadie podría haber imaginado el cierre de la Academia por la crisis mundial del coronavirus. Pero este no ha sido el único reto de «OT 2020», sino que, más allá de las polémicas que han revolucionado gala tras gala las redes sociales, cabe destacar que cada uno de los 16 concursantes de la edición cuenta con un single. Explica Brian Sellei, manager y asesor de la edición, que este trabajo «me lo tomé como un desafío personal y profesional», y destaca dos puntos clave que ha querido transmitir a los concursantes estos meses. En primer lugar, «la formación acerca de la industria, porque ser artista es mucho más que ser intérprete, hay que entender cómo funciona». Por su lado, destaca el tema de los singles, cosa que le parecía primordial «pues noté que la gente lo que quiere ver es canciones suyas, ahí es cuando conoces bien a un artista, y creo que era importante trabajarlo desde el programa».

La final celebrada el miércoles fue una fiesta de música y emociones. Nia se proclamó ganadora con el 45% de los votos, quedando Flavio segundo (32%), Eva tercera (23%) y Anajú y Hugo en cuarto y quinto lugar, respectivamente. La victoria de la concursante canaria fue una noticia que venía anunciándose desde hace unos meses, pues su voz rompedora y su humilde carisma rápidamente enamoró a los fans. Y ahora es cuando comienza una interesante etapa en su vida: «Tengo muy claro que quiero hacer música latina, no sé en qué idioma, pero quiero que mi música tenga ese sabor, con acento canario», asegura. Mirando su paso por la Academia con perspectiva, destaca que, si alguna vez se ha mostrado insegura, es porque «soy muy autoexigente, muy cabezona, y cuando las cosas no me salen me enfado conmigo misma».

La magia de «OT» reside en que la celebración de dicha victoria no viene por parte de una persona, sino de 16. Sus compañeros desprenden orgullo hablando de Nia y felicidad cuando se refieren a la experiencia. Han aprendido, disfrutado y, como explica Anajú, «a pesar de que sabíamos que habría un premio, no lo hemos tenido en cuenta, no ha habido competitividad». Asegura Eva, quien «no me esperaba para nada quedar tercera», que he aprendido de todo, personal y artísticamente, esta experiencia me ha hecho darle una gran oportunidad a la música en mi vida». Por su parte, Hugo asegura que «se siente ganador» por todo lo que ha vivido, mientras que Flavio pretende seguir con la tradición de que, quien queda segundo en «OT», triunfa. Aunque, como bien explica Galera, «dedicarse a lo que uno quiere es triunfar», por lo que la victoria es de todos.

Roberto Leal, pieza clave en el resurgir del formato

«Crecimiento», «ilusión», «evolución», «intensidad» y «sentimiento». Con esas palabras resumen Hugo, Nia, Flavio, Anajú y Eva, respectivamente, su experiencia en «Operación Triunfo». Es uno de los programas más fuertes de la parrilla televisiva, tanto por sus características como por su repercusión en el público. Pero, si algo ha ayudado al renacimiento del formato, ha sido Roberto Leal, presentador que, tras ser pieza clave en el dinamismo del programa, se despidió el miércoles con un gran reconocimiento y con un «hasta siempre».