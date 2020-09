La profecía cumplida de Iker Jiménez parte dos: la pandemia inevitable

Daba miedo. Era volver al lugar de los hechos. Casi siete meses después y con unos números que asustan por sí solos. Los de una pandemia que se ha llevado por delante un estilo de vida, muchas muertes y la tranquilidad de los tiempos felices. “Cuarto Milenio” volvió a reunir a los protagonistas de aquella profecía que habló de lo que vino después cuando apenas se hablaba del coronavirus como una gripe.

“El 32 % de los pacientes que ingresan acaban en una UCI. Todo esto irá evolucionando hasta alcanzar 18 millones de afectados en abril y de 1 a 2 millones de muertos. Más allá del daño físico, del daño económico, está el daño psicológico... vamos a tardar mucho tiempo en recuperarnos de ello. Esto es una crisis sin precedentes históricos y que va a tener unas consecuencias sin precedentes en muchos ámbitos”. Fueron las palabras que se dijeron un 11 de febrero de 2020, el año fantástico, en el plató de "Cuarto Milenio, el programa presentado por Iker Jiménez en Cuatro y que pretendía dar luz sobre la incierta situación del coronavirus.

Declaraciones polémicas que corrieron como la pólvora por las redes sociales. Pocos días después, el 25 de febrero, cuando todavía no habíamos entrado en el túnel del confinamiento, desde el mismo programa añadían: “Hay algo como que chirría, algo no concuerda porque si es como una gripe, yo nunca he visto que se hayan tomado tantas precauciones para una simple aparente gripe. Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica. ¿Tiene España acceso a un número suficiente para cubrir esos casos? ¿Cómo se va a proteger al personal médico en España para seguir teniendo acceso a las mascarillas? Hay que contar la verdad completa y hay que contarla antes de que la gente empiece a hablar de bulos y de otras cosas. 14 días en casa significa que tengo que tener comida para 14 días, tengo que tener papel higiénico, mi medicación en caso de que yo tenga medicación... Es el momento de la P de pandemia porque es inevitable y es el momento de la P de preparación. España no puede prepararse en un mes, necesitamos empezar actuar hoy”.

Poco tardaron en que las palabras de José Miguel Gaona, Pedro Baños, Enrique de Vicente y Pablo Fuente tomaran fuerza, más allá de la polémica inicial. Ayer volvieron volvían a la mesa del programa de Cuatro para echar la vista atrás a la Gripe Española de 1918, a las secuelas generadas por la Covid-19, entre los que se encuentran el dolor corneal, los daños neurológicos y los microtrombos.

También dedicaron parte del programa a analizar cómo será la vuelta al colegio y los instituto y auguraron cierres como foco de próximos contagios.