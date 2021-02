Series y películas de estreno en Netflix, Amazon Prime, HBO y Disney+ en febrero de 2021

Las principales plataformas de contenidos en ‘streaming’ traen en febrero una larga lista de peliculas y series para no salir de casa. Horas y horas de contenido que incluyen el estreno de producciones propias y la incorporación a sus catálogos de grandes éxitos tanto de la pequeña como de la gran pantalla.

Netflix

Netflix tratará de recomponerse de las bajas importantes que ha sufrido su catálogo en este inicio de año. La plataforma de ‘streaming’ más popular entre los usuarios ha tenido que decir adiós a series como ‘Friends’ y películas como ‘Gladiator’ o, más recientemente, a la saga completa de ‘Harry Potter’.

Entre sus estrenos del mes de febrero se encuentran las series ‘El baile de las luciérnagas’ (3 de febrero), ‘Hache’ (Temporada 2 el 5 de febrero), ‘Detrás de tus ojos’ (17 de febrero) y ‘Tribus de Europa’ (19 de febrero).

Las nuevas películas que se incorporan al catálogo de Netflix son: ‘Black Beach’ (4 de febrero), ‘Malcolm & Marie’ (5 de febrero), ‘Punto Rojo’ (11 de febrero), ‘A todos los chicos: Para siempre’ (12 de febrero), ‘Loco por ella’ (26 de febrero) y ‘Booksmart’ (26 de febrero).

Destacan, además, el documental ‘Pelé' (23 de febrero), que relata la vida del astro brasileño, y el especial de comedia ‘Odio, de Dani Rovira’ (12 de febrero). La plataforma también estrenará el documental ‘Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil’ (10 de febrero).

Amazon Prime Video

Más estrenos. Prime Video, la plataforma de contenido en ‘streaming’ de Amazon, presenta varias novedades en febrero. Las series que destacan son ‘El Internado: Las Cumbres’ (19 de febrero), ‘Pequeñas coincidencias’ (Temporada 3 el 5 de febrero), ‘Mentes Criminales’ (Temporada 15 el 1 de febrero) y ‘The Family Man’ (Temporada 2 el 12 de febrero).

Las películas que se incorporan al catálogo de Prime Video en febrero son ‘Greenland’ (8 de febrero), ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’ (22 de febrero), ‘Bliss’ (5 de febrero), ‘Map of tiny perfect things’ (12 de febrero), ‘La vida secreta de tus mascotas 2′ (28 de febrero), ‘Richard dice adiós’ (25 de febrero) y ' Dónde estás, Bernadette’ (10 de febrero).

Que febrero sea el mes más corto del año no significa que no tenga grandes estrenos. pic.twitter.com/a7iY8sVTap — Prime Video España (@PrimeVideoES) January 29, 2021

HBO

HBO presume ahora de quedarse en exclusiva con las películas de ‘Harry Potter’ y la mítica serie de los años 90 ‘Friends’. No obstante, en febrero incorpora novedades en su catálogo.

El 1 de febrero estrena las series ‘The Lady and the Dale’ y ‘Axios’ (Temporada 4). El 3 de febrero llega ‘Vitals’, el 15 de febrero añade la temporada 8 de ‘Last Week Tonight with John Oliver’ y el 18 de febrero estrena la segunda temporada de ‘Momma Named Me Sheriff’. Cierra el mes con la temporada 4 de ‘Snowfall’, disponible el 25 de febrero.

Respecto a las películas, el 1 de febrero incorpora casi una veintena de largometrajes, entre los que destaca ‘El lobo de Wall Street’, ‘Boyhood’ y ‘Focus’. El 5 de febrero llegan ‘Confinados’ y ‘La isla mínima’. Otros estrenos destacables son ‘Ahora me ves... 2′ (16 de febrero’ y ‘Gangs of New York’ (28 de febrero)

Disney+

Febrero viene cargado de estrenos en Disney+. El 5 de febrero llega ‘El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares’, ‘El increíble Hulk’, ‘Planet 51′ y todas las temporadas de ‘Los Simpsons’. El 12 de febrero se estrena en la plataforma ‘Pérez: El ratoncito de tus sueños’ y ‘Pancho: el perro millonario’. El 19 de febrero estará disponible ‘Flora y Ulises’ y Copito de nieve’.

Sin embargo, habrá que esperar al 23 de febrero para el aluvión de estrenos en la plataforma. La franquicia incorpora el catálogo de Star, que incluye series como ‘24′, ‘Bones’, ‘Anatomía de Grey’, ‘Scandal’, ‘Homeland’, ‘Cómo conocí a vuestra madre’, ‘Modern Family’, ‘The Walking Dead’, ‘Perdidos’ o ‘Hijos de la Anarquía’, entre muchas otras.

Por otro lado, Disney+, que ya ofrecía un interesante catálogo de películas, incorpora una larga lista de producciones entre las que se incluyen las de la saga de ‘Alien’, ‘La jungla de cristal’, ‘Deadpool’, ‘Juno’, ‘La vida de Pi’, ‘Moulin Rouge’, ‘Pear Harbor’ o ‘Pretty Woman’.