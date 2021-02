Carlos Alsina en “El Hormiguero 3.0″: “Pablo Iglesias aspira a decidir si tú y yo debemos estar hoy aquí”

Carlos Alsina, que ha sido premiado recientemente por la Asociación de la Prensa de Madrid como mejor Periodista de 2020 ha acudido a “El Hormiguero 3.0″ y no hubo lugar para el aburrimiento. Pablo Motos tardó poco en introducir amparado en el humor el tema de la niñera de Irene Montero para dar paso al tema estrella de la injerencia de Pablo Iglesias en los medios de comunicación. Antes, Alsina debatió sobre las campañas orquestadas en las redes sociales cuando en los programas se tratan determinados temas y eso hace que los periodistas o los medios tiendan a caer en una “autocensura” para evitar esa avalancha tóxica que viene después. “Campañas de hostigamiento”, apunto el periodista de Onda Cero.

“Me refiero a Pablo Iglesias”, apunto Pablo Motos, conductor del programa, “que sufre que haya medios de comunicación que manden más que el vicepresidente del Gobierno”.

“Él aspira a decidir si tú yo debemos estar aquí hoy. Si cuando él hacía ´La Tuerca´ nadie le controlaba, cómo puede tener ese afán de controlar”, comentó Carlos Alsina.

Admitió el periodista que: “No tengo contacto con los políticos, me gusta mantener distancia y evito tener relación personal, porque creo que al final te influye. Te ablandas o te endureces. Me va mejor la distancia, no soy de quedar a tomar cafés ni intercambiar mensajes. Sí tengo el teléfono de Pedro Sánchez...”.

Motos: “No sé a quién le cogerá menos el teléfono Pedro Sánchez si a ti o a mí”

Alsina recordó la última vez que entrevistó al Presidente del Gobierno, en octubre de 2019: “Nos contó el presidente que jamás haría todo lo que hizo después”.