‘La Isla de las Tentaciones’: El beso furtivo de Carlos a Lucía antes de tener sexo con Lola

Los participantes de ‘La Isla de las Tentaciones’ van al programa a poner a prueba el amor y la fidelidad de su pareja, pero esta edición del ‘reality’ ha ido un paso más allá. Todas las piezas del tablero parecía que estaban desarrolladas en la villa de las chicas: Marina y Lobo dejándose llevar, Lola y Carlos haciendo doble ‘edredoning’ y el resto manteniéndose fieles a sus parejas. Sin embargo, el ambiente está que corta entre los integrantes de la casa y todo lo que toca la “esencia leonesa”.

La amistad entre Lucía y Lola está más que rota, pero hay un factor que les une, Carlos. ‘El Debate de las Tentaciones” que emitió Telecinco el lunes desveló un capítulo más en el primer “trío” del programa, en el que Carlos y Lola juguetearon bajo las sábanas en presencia de la gaditana. Parecía que la hoguera de confrontación entre la leonesa y su pareja, Diego, iba a calmar las aguas. Lola volvió a la casa con ganas de recuperar su relación y acabó teniendo sexo con Carlos, sin saber que este no le había sido sincero antes de dar el paso y consumar la infidelidad.

Mientras Lola estaba tratando de subsanar sus errores en la hoguera de confrontación, Lucía intentó besar a Carlos en el baño, donde no hay cámaras, según contó el sevillano. La versión de la gaditana fue diferente, ya que sostiene que eso fue cosa de dos y que no se quedó en un intento. “Ese besito que me has dado allí...”, le dijo Carlos poco después. Lucía se hizo la loca y el sevillano le siguió el juego: “¡Ah, vale! No me lo has dado!”.

Imágenes inéditas | Conversación entre Lola y Lucía #TentacionesDBT7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/e3RfX2NF3X — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 8, 2021

Sorpresa, resulta que “Carlos es un guarro” y le da igual enrollarse con una que con otra. Sin embargo, Lola a quien creyó fue a su tentador y se tomó la actitud de Lucía como un acto de rencor. Más tarde, la leonesa, al no darse cuenta de qué pie cojea Carlos, terminó culminando la noche de su cumpleaños manteniendo relaciones sexuales con el chico.

Este rifirrafe entre Lola y Lucía está salpicando a toda la casa. Entre las incoherencias de la leonesa y los comentarios por la espalda de la gaditana, el resto de los participantes ya no sabe qué hacer para alejarse de los malos rollos. A Rubén, el de las “palpitaciones en el nabo” con Fani en la primera edición, le extrañó que Lola le diera una cita a él cuando en realidad se pasa el día tonteando con Carlos. “Sinceramente, de todo corazón, primero Simone, luego con Carlos en la cama y que luego me de una cita a mí...”, confesó la tentación VIP, que siempre había defendido a Lola.