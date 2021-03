Almeida se confiesa con Susanna Griso sobre su relación con las mujeres

José Luis Martínez-Almeida triunfa a cualquier programa al que asista. Ya pudimos verle con soltura con Pablo Motos en “El Hormiguero” donde dio rienda suelta a su carácter bromista e incluso hicieron chistes sobre las manos a la cabeza que se estaban llevando sus asesores por su manera de ser directa y sincera. El lunes visitó “Espejo Público” y también consiguió encandilar a la presentadora, Susanna Griso, sobre todo por su confesión sobre cómo se lleva con las mujeres.

Y por supuesto, aparte de los temas políticos, la presentadora de Antena 3 no dudó en preguntarle por temas más personales: «Déjeme preguntarle el éxito que tiene usted como político y como yerno», mientras emitía un vídeo con halagos recibidos por el alcalde de parte de una mujer por las calles de la capital. Los piropos iban de “muy listo”, a “muy buena persona” y Almeida le preguntó si tenía alguna hija para seguir con la broma. «Yo es que la quiero tener de suegra, nadie me ha dicho cosas tan bonitas”, le explicó el edil que se llevó como respuesta una pregunta: “¿Cómo es posible que las madrileñas dejan escapar una figura así?».

Ante la insistencia de Griso, Almeida ha confesado que “cuando me preguntan por una de las razones de mi soltería siempre he dicho los mismo, que siempre le gustado más a las madres que a las hijas”, una situación que si no invertir, “que por lo menos sea tanto a las hijas como a las madres». El alcalde de Madrid ha querido compartir en directo que cree que el secreto de su éxito entre la gente es que la gente perciba que “nosotros somos personas y tenemos sentimientos. Nos conmovemos, nos alegramos, lloramos y sufrimos. Cuando la gente ve esa empatía, nos valora un poco mejor”.