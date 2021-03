Penélope Cruz y Bono ponen voz a vacunarse en “Pandemica”

La organización mundial de salud y para la lucha contra la pobreza “The ONE Campaign”, creada por el cantante de U2, Bono, ha lanzado una campaña con una serie animada llamada “Pandemica”, que quiere concienciar a la gente de la importancia de vacunarse contra la Coivd-19. Varios rostros famosos, incluido el mismo Bono, prestan su voz a la animación, como Penélope Cruz, Patrick Adams y Michael Sheen, entre otros.

La trama narra un “purgatorio pandémico” con personajes que dudan de cuánto tiempo pasarán allí encerrados. “El mundo animado de ‘‘Pandemica’' anima una verdad simple: el lugar donde vives no debería determinar si obtienes estas tomas que salvan vidas”, dijo Bono sobre la campaña. “Incluso mientras muchos de nosotros todavía esperamos nuestro turno, tenemos que comprometernos a asegurarnos de que miles de millones de personas en todo el mundo no se queden al final de la línea. Es lo correcto, obviamente, pero también es la única forma de salir de esta pandemia para todos nosotros. Si la vacuna no está en todas partes, esta pandemia no va a ninguna parte“, explicó el artista sobre los informes que hablan de que hay países ricos que han acaparado vacunas.

Penélope Cruz, orgullosa de participar en el proyecto, explicó que espera que todos los que vean ”Pandemica” tomen medidas para asegurarse de que nadie se quede atrás. “Pandemica es una ilustración convincente de la desigualdad en todo el mundo”. David Oyelowo agregó: “Este virus se nutre de la desigualdad, y en este momento miles de millones de personas en todo el mundo están viendo la promesa de una vacuna, pero no la oportunidad de recibirla. Nosotros debemos dar un paso adelante y hacer lo que sea necesario para poner fin a esta pandemia para todos, en todas partes “.