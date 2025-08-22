De cobrar 2,5 € la hora a ganar más de 2.000 € al mes: así le dio la vuelta a su vida un camarero español

Un camarero español ha experimentado una transformación radical en su situación laboral al emigrar a Irlanda, pasando de percibir 2,5 euros la hora en España a ganar más de 2.000 euros mensuales. José Miguel, quien sobrevivía con aproximadamente 750 euros al mes trabajando en la hostelería española, decidió dar un giro a su carrera profesional gracias a la intermediación de Arvanjobs, empresa especializada en reclutar personal para el sector hostelero en Europa.

Oportunidades en el mercado europeo

La empresa Arvanjobs facilita el proceso de contratación internacional asumiendo la búsqueda de empleo, el alojamiento, los vuelos y el seguimiento durante la estancia, sin coste para el trabajador, ya que son las empresas contratantes quienes cubren estos gastos. Este modelo ha permitido que en un solo año más de 1.500 profesionales españoles hayan encontrado empleo en el extranjero, según datos de la compañía.

José Miguel representa uno de los casos de éxito más destacados, actualmente trabajando como barman en un hotel irlandés donde percibe alrededor de 540 euros semanales, lo que equivale a aproximadamente 2.200 euros mensuales. Este cambio le ha permitido no solo mejorar sustancialmente sus ingresos, sino también acceder a mejores condiciones laborales y perspectivas de futuro que en España no se materializaban.

El contexto europeo favorece estas transiciones, con más de cuatro millones de vacantes disponibles para camareros en países que ofrecen salarios significativamente más altos que España.