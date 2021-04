Ana Rosa Quintana “flipa” con los bandazos de Ángel Gabilondo: “¡Está haciendo el programa de Ayuso!”

La campaña electoral ya ha comenzado. Los partidos políticos se encuentran en medio de una carrera para movilizar a sus votantes y atraer a los indecisos, lo que provoca un bombardeo de mensajes electorales, propuestas y promesas. Esta mañana, en el ‘El programa de Ana Rosa’ se han analizado los primeros pasos de la campaña electoral de Madrid y, para sorpresa, su presentadora Ana Rosa no ha enfocado sus críticas en Unidas Podemos o Más Madrid, sino en el PSOE.

La postura del candidato socialista Ángel Gabilondo ha generado confusión para la periodista, y eso que para ella “es un hombre al que la gente respeta y tiene sus opiniones”. No obstante, los últimos bandazos del político sobre una posible reforma fiscal en Madrid, las restricciones a la hostelería para luchar contra el coronavirus, la gestión del Hospital Enfermera Isabel Zendal o su relación con el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias, han descolocado a Ana Rosa.

“Estoy flipando”, ha confesado la presentadora ante los cambios de opinión de Gabilondo. “De repente dice ‘no voy a subir impuestos, no voy a cerrar los bares, el Zendal me parece fenomenal, Iglesias ya me va cayendo mejor...’”, ha destacado la periodista, que no termina de comprender esta actitud del candidato socialista.

“No puede ser. ¡Es que está haciendo el programa de Ayuso!”, ha exclamado entre sus colaboradores. Ana Rosa cree que los cambios de opinión de Gabilondo le hacen un flaco favor a la izquierda porque, en realidad, benefician a la candidata del Partido Popular para que perpetúe su gobierno en la Comunidad de Madrid.

El cambio de discurso al que se refiere Ana Rosa se debe a la entrevista que dio Ángel Gabilondo en ‘La Sexta’ el pasado mes de marzo cuando acudió al plató de ‘Al Rojo Vivo’. Allí, el candidato socialista dijo que “en estos dos años no hay que tocar la fiscalidad” y que en lugar de eliminar la educación concertada lo que hay que hacer es defender “a capa y espada la educación pública”. Tampoco se mostró partidario de cerrar el Hospital Isabel Zendal porque prefiere que se convierta en un hospital público “de verdad”.

Isabel Díaz Ayuso aprovechó este giro de guion y dijo que “si ya no quiere cerrar el hospital Zendal, no quiere cerrar la hostelería, ahora quiere bajar los impuestos y por primera vez un dirigente del PSOE dice que quiere proteger la concertada, lo siguiente es que sea mi telonero”.

Sobre el Zendal, Gabilondo ha aclarado en un desayuno informativo organizado por Europa Press que no quiere “mausoleos” ni que ocurra los mismo que con la Ciudad de la Justicia y “dejar ahí un monumento vacío”.