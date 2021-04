TVE rescata el primer trabajo de Rocío Carrasco en televisión con 16 años

El tirón que está teniendo el documental de Rocío Carrasco, “Rocío, contar la verdad para seguir viva” es innegable a todos los niveles. Si bien Mediaset está sacando rédito a todos los niveles, los demás medios de comunicación también hacen su agosto recogiendo las declaraciones de la hija de Rocío Jurado y abriendo debates, a todas luces innecesarios, sobre el tema principal de la pieza. La última en sumarse ha sido la mismísima Televisión Española, que ha rescatado de su archivo la primera parición de Carrasco en televisión en 1993.

Las audiencias se dispararon ayer con la aparición de Rocío carrasco en el plató de “Sálvame” para poner los puntos sobre las íes en cuanto a sus declaraciones en su propio documental. El programa consiguió 7,1 puntos y 871.000 espectadores, con los que lidera sobre cualquier contenido emitido ayer en televisión incluido el debate de las elecciones a la Comunidad de Madrid. La entrevista, realizada por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, consiguió reunir a más de 3 millones de espectadores como media y en el previo del espacio llegó hasta los 4 millones.

Como bien se sabe, Jurado no quería que su hija entrase en el mundo del espectáculo pero con tan solo 16 años se la pudo ver en su primera experiencia televisiva en Televisión Española. Durante el especial de Fin de Año de 1993 y junto a sus presentadores Cruz y Raya, apareció sobre el escenario llevándose una gran ovación. Según se pueden ver en las imágenes rescatadas por la cadena pública, una Rocío sonriente, con el pelo suelto y un elegante vestido de fiesta negro, felicitó el año a todos los espectadores.

Tras sus palabras, realizó una “performance” junto a José Mota y Juan Muñoz, con una timidez propia de su edad. En el sketch la joven ayudaba al dúo cómico a descorchar una botella de champán, pero tras conseguirlo, el corcho acabó en el ojo de uno de los invitados del programa. “No se preocupe, porque esta noche vamos a hacer todo lo que sea posible para que se le olvide el incidente”, aseguró con seguridad. Luego tuvo la oportunidad además de ejercer de presentadora de la gala y poder introducir a su madre: “Una artista que no necesita presentación”.

Anécdotas aparte, realmente su primera aparición televisiva fue la presentación oficial que hicieron sus padres cuando solo tenía un año en un reportaje de la propia casa pública. Y muestra a la familia al completo en su casa, enseñando su cocina y la terraza y a una pequeña Rociíto que interrumpía constantemente la entrevista y jugaba con el perro de la familia mientras el presentador preguntaba por su futuro profesional: “¿Vas a hacer lo posible para que tu niña sea cantante”?. “No, no me gustaría que mi hija fuera artista”, contestó Jurado sin pensárselo, “la verdad porque se pasa muchísimo. Aunque si se le mete en el coco, a mí mi familia no me pudo persuadir de lo contario”, afirmó la cantante mientras jugaba con una pequeña ya cansada de la entrevista.