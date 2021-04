Tensión entre Mónica López y Isabel Díaz Ayuso: “Te permite elegir si tienes dinero”

“La hora de La 1″ ha seguido este jueves con las entrevistas electorales de cara a los comicios a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de Mayo. La presentadora, Mónica López. tenía como invitada a la presidenta de la comunidad en funciones Isabel Díaz Ayuso y ambas han mantenido un momento tenso al hablar de educación y la posibilidad de escoger colegio en la capital.

Mónica López comenzó la entrevista con Ayuso con una cálida bienvenida: “Que gusto tenerla aquí, no lo habíamos conseguido desde septiembre”. La primera pregunta de la presentadora ha estado relacionada con las amenazas que han recibido algunos de los candidatos. “Siempre ha habido amenazas, yo vivo escoltada las 24 horas y cómodo no es. Pero forma parte de nuestro trabajo y no le ponemos acento, pero no damos el efecto contagio. A los que utilizan el miedo y el terror, si les damos oscuridad, para mucho de ese efecto”.

“Decía que usted percibe que el miedo y violencia no caracteriza la campaña, pero si la ilusión”, ha sido la siguiente cuestión planteada en lo que Ayuso ha precisado que “hay dos campañas, la que nos creamos entre los políticos y periodistas. Pero la gente no habla casi de estos temas, saben que sobrevuela, pero no les da tanta importancia, porque la sociedad española no es violenta. Percibo mucha ilusión y ganas de ir a votar el 4 de mayo. Sobre todo muchos jóvenes y muchos niños. Así que le quito hierro. Hay que disfrutar elecciones únicas, porque vamos solos”.

Discrepancias en Educación

Mónica López cambió de tema y le preguntó a Díaz Ayuso sobre la utilización de la frase “vivir a la madrileña”, y si era un intento de inventarse “un nacionalismo madrileño”. “No”, ha respondido la política, porque en su opinión, “el nacionalismo quiere lo peor para el contrario, para el adversario y yo quiero lo mejor para España”. “¿Pero, usted ha utilizado la palabra madrileñofobia”, insistió López. “Lo han estado utilizando desde algunas regiones, yo he defendido vivir a la madrileña, que es una forma muy determinada de poder elegir el colegio al que quieres llevar a tus hijos independientemente del código postal en el que vives. Donde puedes comprar sábados y domingos, a cualquier hora y donde además en Madrid vivimos de una manera muy determinada. No se vive con la tranquilidad de otras capitales de provincia porque tenemos muchísimas colas para todo, muchos atascos, Darnos largos madrugones para largos desplazamientos. La vida en Madrid es difícil porque también es muy cara, pero te permite ir a cines y a teatros, y cambiar de vida una y mil veces. También ha dicho que te permite salir de una restaurante cuando no estamos con Covid a la 1:00, de un teatro a las 2:00 o que es una vida intensa y emocionante que tantos ciudadanos eligen para quedarse”.

En ese momento la periodista ha aludido al verbo elección y la ha interrumpido con la frase, “te permite elegir si tienes dinero para hacerlo”. Ante la incredulidad de Ayuso, López se ha referido a la educación de nuevo explicando que puedes elegir colegio si puedes pagarlo. Ayuso ha defendido entonces que el 94% de las familias han recibido la primera opción entre los colegios que han pedido”, y que “nosotros permitimos que el padre de un niño de una zona más humilde pueda elegir que su hijo estudie en La Moraleja o llevarles al distrito más pudiente. “Probablemente no pueda pagar ese colegio”, le ha interrumpido la presentadora, mientras que Ayuso ha replicado que “el 50 por ciento de los colegios son bilingues. En Madrid los niños sin recursos tienen la posibilidad de ser bilingües, algo que las generaciones pasadas no pudimos. Todos los niños van al colegio que sus padres han querido. el 94 quiero ir a este colegio y pueden hacerlo”.

López ha seguido insistiendo: “Señora Ayuso, una persona que no se puede permitir un colegio que cueste 500 ó 700 euros no hará esa solicitud, a todos se les da el colegio que piden porque la gente tiene clara sus posibilidades”. La líder del PP madrileño ha contestado si es que entonces “el 94% de las familias en Madrid son ricas”. “Si no te lo puedes permitir no echas la solicitud”, continuó la presentadora. “Eso en la educación privada, pero en la pública sí, que es la clave. Yo gestiono la pública”, matizó Díaz Ayuso, antes de que Mónica López, volviese a interrumpir: “La pública y la concertada”.

Aquí la entrevista completa: